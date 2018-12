Autounfall auf der B173: Senior tödlich verletzt

Zwei weitere Beteiligte wurden schwer verletzt - vor 2 Stunden

HOCHSTADT AM MAIN - Am Freitagabend kolliderten zwei Autos auf der B173 in Richtung Hochstadt am Main. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein 79-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Kurz vor 17 Uhr war der 79-jährige Thüringer auf der B173 vom Lichtenfelser Stadtteil Trieb Richtung Hochstadt am Main unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er circa 75 Meter nach Ortsbeginn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem 60-jährigen Audifahrer.

Der 79-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass die Reanimationsmaßnahmen der eintreffenden Polizeibeamten und des Notarztes erfolglos blieben. Der Mann erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

Auch der 60-Jährige sowie seine 52-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die beiden anschließend in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft beauftragte nun einen Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallursache. Die B173 war infolge der Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt.

mt