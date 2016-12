Axt-Attacke von Würzburg: Der Einsatz wird analysiert

Auswertung dient als Optimierungs-Grundlage für ähnliche Vorfälle - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Der Einsatz von Helfern bei der Würzburger Axt-Attacke eines 17-jährigen Flüchtlings wird jetzt wissenschaftlich untersucht. Die Erkenntnisse sollen als Grundlage für künftige Einsätze dienen.

Bilderstrecke zum Thema Amoklauf in Regionalzug bei Würzburg: Polizei erschießt Täter Ein 17-Jähriger hat in einem Regionalzug auf der Strecke Treuchtlingen - Würzburg mehrere Menschen mit Axt und Messer attackiert. Vier Menschen wurden schwer verletzt, ein weiterer trug leichte Verletzungen davon.



Mit Experten der Notfall- und Katastrophenmedizin an der Würzburger Universitätsklinik wollen etwa Sanitäter und Seelsorger herausfinden, was bei einem ähnlichen Ereignis zu optimieren wäre, sagte der Beauftragte für die Notfallseelsorge in der Diözese Würzburg, Ulrich Wagenhäuser, am Dienstag. "Es geht darum, den Einsatz aufzudröseln." Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Ein Augenmerk bei der Auswertung des Einsatzes im Juli liegt darauf, wie und wo sich die Einsatzkräfte verteilen oder wie Befehlsketten laufen. Ziel ist laut Wagenhäuser ein Papier als Grundlage für künftige Einsätze. Ob und wie dieses Papier auch Helfern in anderen Gebieten zur Verfügung gestellt wird, müsse noch geklärt werden.

Ein 17-jähriger Flüchtling hatte im Juli in einem Regionalzug in Würzburg mit einer Axt und einem Messer fünf Menschen schwer verletzt. Er soll die Tat als Mitglied des sogenannten Islamischen Staats begangen haben. Polizisten erschossen den Angreifer.

dpa