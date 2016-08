B13 bei Oberstimm: 52-Jährige stirbt nach Kollision

INGOLSTADT - Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Freitag auf der B13 bei Oberstimm ereignet. Ein 29-Jähriger befuhr die B13 in Richtung Reichertshofen und kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Auf der B13 bei Oberstimm ist am Freitagabend eine Frau gestorben. Die 52-Jährige war mit ihrem VW Polo von Reichertshofen in Richtung Ingolstadt unterwegs. Der Frau kam auf der Fahrspur jedoch der Pkw eines 29-Jährigen entgegen, der in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in den Volkswagen krachte.

Der Mercedes des Unfallverursachers kam nach polizeilichen Angaben etwa 170 Meter weiter in einem Straßengraben zum Stehen. Der 29-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Ingolstädter Klinikum gebracht. Der Polo der Frau wurde ebenfalls in einen Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin aus Ingolstadt erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt untersucht derzeit den genauen Unfallhergang und hat von den Beteiligten Blutprobenentnahmen angeordnet. Die B13 war an der Unfallstelle bis 2.45 Uhr gesperrt.

