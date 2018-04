B303 gesperrt: Brummi kommt von Straße ab und kippt um

VORDERRÖHRENHOF - Ein mit Granulat beladener Lastwagen ist im Landkreis Bad Berneck am Samstagmorgen von der Straße abgekommen und umgekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an, die B303 bleibt in dieser Zeit gesperrt.

Die Bergung der Ladung und des Lastwagens kann sich noch bis in die frühen Abendstunden hinziehen. © NEWS5 / Fricke



Am Samstagmorgen um kurz nach 7 Uhr kam ein Lastwagenfahrer aus Unachtsamkeit mit seinem Brummi von der Straße ab. Er war gerade auf der B303 auf Höhe Vorderröhrenhof im Landkreis Bad Berneck unterwegs, als er seitlich von der Fahrbahn abkam und kippte.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Sein Lastwagen war mit Granulat beladen, welches in stundenlanger Arbeit geborgen werden musste. Die Aufräumarbeiten laufen immer noch. Sobald die Ladung gesichert ist, wird das Gefährt mit einem Kran wieder auf die Reifen gestellt. Bis dahin bleibt die B303 in diesem Abschnitt gesperrt.

