In der RTL-Datingshow "Die Bachelorette" buhlen ab Juni 20 gut gebaute Männer um das Herz von Jessica Paszka. Alex (26), der Schornsteinfeger aus Berlin, möchte bei der Dating-Show ausnahmsweise mal sein eigener Glücksbringer in Sachen Liebe sein: "Ich bin sicher nicht die schlechteste Wahl …", meint der harmoniebedürftige Single-Mann von sich selbstbewusst. © RTL / Arya Shirazi

"Leichtathletik macht Spaß": Sporttag der Grund- und Mittelschulen 1300 Schülerinnen und Schüler - so viele wie noch nie - haben beim 19. Schulsporttag der Erlanger Grund- und Mittelschulen teilgenommen. Unter dem Motto "Leichtathletik macht Spaß" haben die Kinder der vierten bis sechsten Klassen sich auf der Siemens-Sportanlage an der Komotauerstraße in verschiedenen Disziplinen wie 30-Meter-Sprints oder Speerwurf erprobt. Bei den 29 Stationen, die sie absolvierten, waren aber auch spielerische Elemente eingebaut wie zum Beispiel Bananenkistenweitsprung und Blindlauf.

A6: Mehrere Fahrzeuge in Unfall bei Langwasser verwickelt Auf der Autobahn 6 bei Langwasser hat es am Dienstagmorgen gekracht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren vier Pkw, sowie zwei Sattelzugmaschinen und ein Lkw am Unfall beteiligt. Mehrere Personen wurden verletzt, die Autobahn war für längere Zeit vollständig gesperrt.

Gestaltung und Kultur: So waren die 29. Coburger Designtage Schon zum vierten Mal in Folge fanden, über die Landesgrenzen hinaus, die 29. Coburger Designtage in den historischen Hallen des Güterbahnhofes in Coburg statt. Wieder wurde der Fokus auf die Gestaltung in allen Facetten gelegt. Von Nachwuchsdesignern und Startups bis hin zu profilierten Unternehmen waren Alle vertreten, die die Region zum bedeutenden Designstandort machen.