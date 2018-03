Bad Kissingen: Kälber sterben bei Brand in Stall

MOTTEN - Bei einem Brand in Motten im Landkreis Bad Kissingen sind zehn Kälber in ihrem Stall gestorben. 120 Mann der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand zwar schnell löschen, der Rauch war jedoch zu viel für die Tiere.

Am späten Samstagabend bemerkte ein Landwirt laut Polizeiangaben gegen 21.30 Uhr einen Brand in seinem Kälberstall in Motten im Landkreis Bad Kissingen. Zunächst versuchte der 37-Jährige, mit zwei weiteren Helfern, das Feuer zu löschen. Dieses breitete sich durch das herumliegende Stroh jedoch sehr schnell aus. Die Helfer sowie der Landwirt zogen sich bei den Löschversuchen Rauchgasvergiftungen zu und mussten ambulant behandelt werden.

Die hinzugerufenen Feuerwehren - insgesamt waren 120 Mann im Einsatz - konnten den Brand jedoch unter Kontrolle bringen. Das Feuer griff dadurch nicht auf das Gebäude über. Durch den starken Rauch im Stall starben jedoch zehn Kälber.

Nach derzeitigem Stand gehen die Beamten von einem technischen Defekt einer Wärmelampe als Brandursache aus.

