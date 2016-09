120.000 Euro Schaden: Mähdrescher brennt ab

Landwirt blieb unverletzt - Flammen konnten gelöscht werden - vor 1 Stunde

BURGBERNHEIM - Am Samstag ist es am frühen Abend zu einem kostspieligen Brandunfall gekommen. Ein Mähdrescher ging plötzlich auf einem Acker in Burgbernheim in Flammen auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Fahrzeug stand plötzlich in Flammen, sein Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. © Privat



Ein Mähdrescher ist am Samstag gegen 17.45 Uhr auf einem Feld bei Burgbernheim komplett in Flammen aufgegangen. Der Fahrer bemerkte die Feuer-Entwicklung glücklicherweise rechtzeitig und blieb unverletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-jährige Landwirt auf seinem Acker an der Kreisstraße zwischen Burgbernheim und Bundesstraße 470 im Einsatz, als er im hinteren Bereich des Fahrzeugs eine Rauchentwicklung feststellte.

"Geistesgegenwärtig stoppte er seine Arbeiten, woraufhin aus dem Motorraum erste Flammen austraten“, teilt die Polizei mit. Der Mann rettete sich unbeschadet aus dem Gefahrenbereich.

Die Flammen am Mähdrescher konnten durch die Zusammenarbeit der Feuerwehren Burgbernheim, Bad Windsheim und Illesheim unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache muss noch ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden: etwa 120.000 Euro.

