16-Jähriger mit Schlangenlinien unterwegs

Zwischen Limbach und Hechelbach ohne Führerschein auf Spritztour - 13.01.2019 16:49 Uhr

LIMBACH - Beamte der Bad Windsheimer Polizei haben am vergangenen Freitag auf der verschneiten Ortsverbindungsstraße zwischen Limbach und Hechelbach in Schlangenlinien verlaufende Fahrspuren und zudem kreisrunde Driftspuren an Einmündungen von Feldwegen entdeckt.

Sie folgten der Fährte im Schnee und stießen kurz vor Hechelbach auf einem Flurbereinigungsweg auf deren Verursacher: einen 16-Jährigen, der mit einem Nutzfahrzeug in der Art eines größeren Golfmobils mit Ladefläche unterwegs war.

Der Jugendliche hatte, wie sich bei der folgenden Kontrolle durch die Beamten herausstellte, keine Erlaubnis zum Führen des Gefährts. Die Beamten erstatteten gegen ihn Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

gb