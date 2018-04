19-Jähriger unter tonnenschwerem Gerät eingeklemmt

Vier-Tonnen-Koloss raste ungebremst zu Boden - Mann wurde in Klinik gebracht - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Am späten Freitagabend kam es im Industriegebiet von Gollhofen in Ansbach zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein junger Mann wurde unter einem vier Tonnen schwerem Gerät eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Laut Angaben der Polizei wurde das landwirtschaftlliche Gerät gegen 22.15 Uhr in dem Gollhofener Industiegebiet getestet. Doch der Testlauf schlug völlig fehl, als ein etwa vier Tonnen schweres Teil ungebremst zu Boden raste. Offenbar hatte die Hydraulik an dem Gerät versagt. Ein 19-jähriger wurde unter dem Gerät eingeklemmt und schwer verletzt. Der Mann wurde mit Verdacht auf Unterschenkel- und Kniefraktur sowie einer Platzwunde am Kopf in eine Klinik gebracht.

