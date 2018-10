57.000 Besucher: Rekordmarke im Freibad weit übertroffen

Stadtwerksleiter Hartlehnert ist zufrieden – Probleme mit der Trockenheit - 14.09.2018 17:45 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Rekordhitze bedeutete auch eine Rekordsaison für das Freibad. 57.466 Eintritte wurden von 1. Mai bis 10. September registriert. Das sind gleich zwölf Prozent mehr als beim alten Rekord. Thomas Hartlehnert, Leiter der Stadtwerke, ist entsprechend "sehr" zufrieden.

Im Bad Windsheimer Freibad war in diesem heißen Sommer konstant viel los in den Becken. © Bastian Lauer



Durchschnittlich besuchten 432 Gäste das Dr.-Hans-Schmotzer-Bad. Im Vorjahr waren insgesamt 43.210 Eintritte gezählt worden. Der alte Rekord aus dem Jahr 2015 lag bei 51.334 Eintritten. Am besten besucht waren die Monate Juli (19.402) und August (18.963). 1840 Personen gingen am besucherstärksten Tag, dem 4. August, durch den Eingang.

Am Limit sei man mit diesen Zahlen nicht, versichert Thomas Hartlehnert. "Bis zu 2000 Leute" seien an einem Tag machbar. Am 4. August sei ein großer Teil Besucher des Weinturm Open Airs gewesen, die nur relativ kurz da waren. Deshalb sei der Tag letztlich nicht allzu außergewöhnlich gewesen. Und insgesamt habe es wenige solcher Spitzentage gegeben. "Wir hatten dieses Jahr eher konstant hohe Besucherzahlen." Hauptgrund für die Rekorde waren naturgemäß die lang anhaltend hohen Temperaturen. Das hatte nicht nur volle Schwimmbecken zur Folge, sondern auch weitere Auswirkungen auf den Freibad-Betrieb. "Eine Herausforderung war das Gießen der Wiese", sagt Hartlehnert. Um möglichst grüne Liegeflächen für die Gäste zu haben, brauchte es viel Wasser. Es wurde auch extra in eine neue Rasensprenger-Anlage investiert. Mit dieser konnte nachts gut gewässert werden, berichtet der Stadtwerke-Chef.

1590 Übernachtungen am Campingplatz

Einher mit der Hitze ging eine außergewöhnliche Trockenheit, die für Probleme im Baumbestand des Freibades sorgte. Die vielen hohen Pappeln prägen zwar das schöne Ambiente des Geländes, sie sind aber auch anfällig, wenn es zu trocken ist. Schwere Äste drohen dann abzubrechen. Hartlehnert: "Es gab leider Tage, an denen gewisse Bereiche aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden mussten. Das ist natürlich ärgerlich, weil es teilweise die schönsten Schattenplätze sind."

Neben den totalen Zahlen gewähren die Stadtwerke auch Einblick in Details. So gab es dieses Jahr am Campingplatz 1590 Übernachtungen. 297 Besucher wurden bei den zehn Terminen des Frühschwimmens gezählt. 71 waren es am Rekordmorgen, dem 26. Juli. Und "dank des Einsatzes der DLRG", sagt Hartlehnert, konnte an fünf Tagen eine um zwei Stunden verlängerte Öffnungszeit des Bades bis 22 Uhr angeboten werden. 155 Personen nutzten dies für einen Freibad-Besuch erst nach 20 Uhr. Zahlen gibt es auch zur Dauerkarten-Kooperation mit drei anderen Freibädern: 80 Besucher aus Neustadt sowie 16 aus Dinkelsbühl und 15 aus Nördlingen besuchten das Schmotzerbad. Das alles erbrachte einen Jahresumsatz von etwa 118.000 Euro, 89.000 Euro waren es noch im Vorjahr.

Bemühter Kiosk-Pächter

Wie die Saison letztlich bewertet wird, das wird auch in der nächsten Sitzung des Werkausschusses des Stadtrats diskutiert werden. Der Leiter des Freibad-Teams, Marco Seydewitz, wird dort Rede und Antwort stehen. Von Interesse wird für die Stadträte sicher sein, wie sich Kiosk-Pächter Oliver Koch in seiner ersten Saison geschlagen hat. "Er ist sehr bemüht", sagt Hartlehnert. An Stellschrauben könne man immer drehen. "Eine deutliche Verbesserung bezüglich der Öffnungszeiten" habe Koch in jedem Fall gebracht. Zwei weitere Jahre läuft sein Pachtvertrag noch.

Über den Winter stehen nun kleine Garten- und Pflasterarbeiten auf dem Gelände an. Geld wird für sequenzgesteuerte Pumpen, die das Wasser umwälzen, investiert. Das soll künftig Energiekosten sparen. Ob es darüber hinaus für 2019 Neuerungen geben wird, wollte Hartlehnert nicht verraten. "Noch ist nichts spruchreif."

Bastian Lauer