63-jährige Frau nach Brand in Bad Windsheim verstorben

Anfang des Monats war es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Feuer gekommen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Anfang des Monats war es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Windsheim zu einem Brand gekommen. Während sich andere Hausbewohner ins Freie retten konnten, erlitten vier Personen teils schwere Verletzungen. Nun ist eine Frau an deren Folgen gestorben.

Zu einem folgenschweren Brand war es in der Nacht auf den 1. Februar in einem Mehrfamilienhaus "Am Steinernen Kreuz" in Bad Windsheim gekommen. Zwar gab es in dem Haus Rauchmelder, deren Warntöne die Bewohner geweckt haben - ins Freie retten konnten sich jedoch nicht alle davon.

Vier Personen erlitten bei dem Feuer teils schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Drei davon konnten mittlerweile wieder entlassen werden, eine 63-jährige Bewohnerin des Hauses ist jedoch nun ihren Verletzungen erlegen.

Ausgelöst wurde der Brand nach bisherigen Erkenntnissen durch die unsachgemäße Handhabung von Kerzen oder Räucherstäbchen.

