Alle Bilder: So war das Bad Windsheimer Altstadtfest 2018

Mittelalter trifft Moderne bei bestem Feier-Wetter - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Wenn mittelalterliche Klänge unter freiem Himmel auf moderne Pop- und Rock-Sounds treffen, dann ist wieder Altstadtfest in Bad Windsheim. Zum mittlerweile 43. Mal war auch in diesem Jahr am letzten Juni-Wochenende in der Kurstadt einiges geboten.

Mittelalterliche Klänge: Die Spielleute von "Feuerdorn" heizten den Besuchern am Marktplatz ordentlich ein. © Anne-Marie Helm



Mittelalterliche Klänge: Die Spielleute von "Feuerdorn" heizten den Besuchern am Marktplatz ordentlich ein. Foto: Anne-Marie Helm



Nach den ersten Feierlichkeiten am Freitagabend wurde das Fest am Samstagnachmittag mit einer Rede offiziell von Bürgermeister Bernhard Kisch eröffnet, allerdings erst nach dem traditionellen Umzug durch die Innenstadt. Wie jedes Jahr gestalteten den die Bad Windsheimer Vereine, die auch für die Bewirtung und Organisation des Festes mitverantwortlich waren. An insgesamt zehn Plätzen in der Innenstadt sorgten verschiedene Verkäufer mit ihren Ständen für ein buntes Programm, das jeden Geschmack bediente.

Den Mittelpunkt bildete wie immer das Mittelalterspektakel auf dem Marktplatz. Dort gab es neben Musik aus alter Zeit Gaukler, "ritterliche Raufereien" und Feuerspucker zu sehen, die Jung und Alt gleichermaßen den Atem raubten. Aber auch, wer sich mehr für moderne Klänge begeistern kann, kam nicht zu kurz. So hatte der Jugendtreff Schneiderscheune in der Seegasse mit dem Auftritt verschiedener Bands aller Musikrichtungen für gute Stimmung gesorgt und auch lokale DJ-Größen hatten am Altstadtfest ihren großen Auftritt und zogen das Partyvolk bis in die späten Abendstunden an.

Bilderstrecke zum Thema Das Bad Windsheimer Altstadtfest 2018 in Bildern Bei Sonnenschein und blauem Himmel feierten die Bad Windsheimer an diesem Wochenende das 43. Altstadtfest. Der große Besucherandrang und die gute Stimmung zeugten von einem begeisterten Publikum, das für Leben in der Innenstadt sorgte. Verschiedene Vorführungen, Mitmach-Aktionen, Musik aller Genres und kulinarische Genüsse aus aller Herren Länder sprachen alle Sinne an und sorgten für ein gelungenes Festwochenende.



Das Sahnehäubchen auf dem sowieso schon gelungenen Event war natürlich das perfekte Sommerwetter, das für großen Andrang und gut gelaunte Besucher sorgte. Bei Bier, Wein und allerlei internationalen Köstlichkeiten saßen die Erwachsenen zusammen, während die kleinen Besucher beim Kinderschminken, Straßenkreidemalen und Co bespaßt wurden. So kamen alle auf ihre Kosten und verbrachten einige schöne Stunden auf dem Altstadtfest.

amh