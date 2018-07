Altstadtfest: Sicherheitsauflagen ziehen Kritik auf sich

Vereine und Veranstalter sind zufrieden mit dem Besuch beim Altstadtfest - 02.07.2018 18:48 Uhr

BAD WINDSHEIM - Viele Besucher, schönes Wetter, gute Musik. Der Tenor bei den Vereinen und Veranstaltern zum diesjährigen Altstadtfest ist der selbe. Doch einen Kritikpunkt gibt es auch: die immer umfangreicheren Sicherheitsauflagen.

Mittelalterliches Schauspiel kommt bei Besuchern gut an. Foto: Wolfgang Grötsch



Generell sei Sabine Hahn von der veranstaltenden Kur-, Kongress- und Touristik-GmbH "sehr, sehr zufrieden" gewesen. Ihren Eindruck, dass sich am Freitag weniger Menschen durch die Altstadtstraßen drängten, als am Samstag, bestätigen die Vereine an den verschiedenen Plätzen. Mit der Agentur Sündenfrei, welche wie in den vergangenen Jahren für das Mittelalterspektakel am Marktplatz sorgte, habe sie noch am Sonntagabend Bilanz gezogen. Die Schausteller wollen auch 2019 wieder gebucht werden. Hahn habe mit ihnen bereits Ideen für das kommende Jahr besprochen. "Was umgesetzt wird muss man erst noch besprechen", sagt Hahn, die es wichtig findet, sofort nach dem Fest über Gelungenes und nicht Gelungenes zu sprechen und das im persönlichen Kontakt zu tun.

Die Sicherheitsauflagen, die von Jahr zu Jahr umfangreicher werden, müssen bei einem solchen Gespräch mit den Vereinen ebenfalls auf den Tisch kommen, findet Matthias Oberth vom Ortsverein der SPD, der mit der Schneiderscheune für Unterhaltung in der Seegasse sorgte. Der Besuch sei "sehr gut, Samstag noch besser als Freitag gewesen". Aber, dass man als Verein fast schon mit einem Bein im Gefängnis stehe, wenn man die Sicherheitsauflagen unterschreibt, finde er übertrieben. So müsse der Verein an seinem Platz beweisen, dass wenn ein minderjähriger Betrunkener dort aufgegriffen wird, er sich nicht mit an diesem Platz angebotenen Alkoholika betrunken hat. Die viel zu strengen Auflagen kritisiert auch Jürgen Täufer von Moo Duk Kwan.

Zäune stören Gäste

Die eingezäunte Cocktailbar mit eigens bezahltem Sicherheitsdienst hätten viele Besucher kritisiert, die gerne ihren Drink vor der Bühne genossen hätten, sagt Täufer. Auf den Verkauf von Hochprozentigem zu verzichten, sei keine Option: "Die Cocktails wegzulassen, wird bei unserem Konzept nicht funktionieren." Mit den Getränken mache er den meisten Gewinn. "Mit den Cocktails bezahlen wir Band und Bühne." Da die Mosquitos, die jedes Jahr samstags spielen, sehr teuer seien und die Bühne professionell sei, sei man auf den Gewinn durch den Cocktailverkauf angewiesen. "Die Musik ist schon das Kriterium, warum die Leute zu uns kommen", betont Täufer, dass man in diesem Bereich nicht abspecken wolle. Jetzt heiße es aber erst einmal, Bilanz zu ziehen und durchzurechnen, was am Ende finanziell hängen geblieben ist. Dann werden die Mitglieder, immerhin sind an allen drei Tagen jeweils 40 Ehrenamtliche im Einsatz, entscheiden, ob es 2019 eine Fortsetzung mit Moo Duk Kwan geben wird. "Es wäre für uns ein großer Schritt, es nicht mehr zu tun. Wenn aber nur 500 Euro hängen bleiben, werden wir das sicher nicht mehr machen." Über den Besuch könne Täufer aber nicht klagen.

Dem schließt sich auch Dirk Schuster von der Faschingsgesellschaft Illesheim an, welche die Besucher an drei Tagen an der Alten Weed bespaßte. Besonders Samstag und das Mittagsgeschäft am Sonntag seien der Renner gewesen. "Wir haben 200 Schäufele verkauft", erzählt Schuster.

