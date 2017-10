Anna Häußer organisiert neuen Offenen Jugendtreff

Für mehr Programmangebote sorgen - Große Jugendversammlung geplant - vor 21 Minuten

BAD WINDSHEIM - Den Zivildienst gibt es schon lange nicht mehr. Umso mehr sind soziale Einrichtungen auf junge Leute angewiesen, die mit dem Bundesfreiwilligendienst oder dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) wertvolle Arbeit leisten. Anna Häußer, 18 Jahre alt, ist eine davon. Sie begann im September ihr FSJ im evangelischen Dekanat im Bereich der Jugendarbeit.

Anna Häußer macht seit September ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich der Jugendarbeit im evangelischen Dekanat. © Nico Christgau



Anna Häußer macht seit September ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich der Jugendarbeit im evangelischen Dekanat. Foto: Nico Christgau



Ein Neuling ist sie allerdings nicht auf dem Gebiet, ist sie doch schon mehrere Jahre ehrenamtlich in der Dekanatsjugend aktiv gewesen. Abitur hat sie heuer in Bad Windsheim gemacht, nach dem Freiwilligendienst möchte sie in die "soziale Richtung gehen", Grundschullehramt oder Soziale Arbeit studieren. Ganz genau weiß sie das aber noch nicht. Pläne und Ideen für die Dekanatsjugend hat sie jedoch so einige. Ab Donnerstag, 19. Oktober, soll im zweiwöchigem Rhythmus von 18 bis 21 Uhr ein neuer Offener Jugendtreff im Lutherhaus stattfinden. "Ziel ist es, mehr Programm anzubieten", sagt sie.

Zum Start hat sie für die Jugendlichen das Spiel "Escape the room" geplant, eine Art moderne Schnitzeljagd. So sollen die Teilnehmer auch die Räume kennenlernen. Außerdem stehen in den Räumlichkeiten ein Billard-Tisch, ein Kicker und Videospiele bereit. Eingeladen zum Jugendtreff ist jeder ab 13 Jahren. "Wir freuen uns über jeden, der kommt", sagt die FSJlerin. Die meisten seien vermutlich Konfirmanden. Am ersten Treff rechnet sie mit etwa 15 bis 20 Interessierten. Zusammen mit Dekanatsjugendreferent Philipp Flier und Dekanatsjugendpfarrer Alexander Caesar organisiert sie außerdem eine große Jugendversammlung am 25. November um 16 Uhr.

Wahlfähiger Konvent

Dort soll ein "wahlfähiger Konvent" entstehen, der der Frage nach zukünftigen Angeboten nachgehen soll. "Wir sind überzeugt, die Nachfrage ist da", sagt die 18-Jährige. Im Anschluss an die Versammlung findet die Nacht der Lichter statt, ein "Jugendgottesdienst mit viel Gesang und vielen Kerzen". Des Weiteren steht ein Advents-Chiller-Wochenende auf dem Programm, an dem Jugendliche ab 14 Jahren ein Wochenende mit – laut Flyer – "lustigen Spielen, gutem Essen und coolen Aktionen" verbringen können.

An ihrem Job schätzt Anna Häußer, dass sie die Leute durch ihr langjähriges Ehrenamt schon kenne, dadurch herrsche eine "tolle Stimmung". Andererseits sei es auch etwas stressiger geworden, weil sie nun mehr Verantwortung trage.

Nico Christgau