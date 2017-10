Appell zu mehr Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft

Bad Windsheimer Markthändler bleiben weg - vor 23 Minuten

BAD WINDSHEIM - Rapskörner, blühende Astern und Maiskörner bildeten die Grundlage für eine filigrane Lutherrose, die eigens für die Erntedank- Veranstaltung des Kreisverbands der Bayerischen Jungbauernschaft (BJB) und des Rings junger Landfrauen gestaltet worden war.

Ein Bollerwagen trug eine kleine Version der Erntekrone, ein anderer wurde über und über geschmückt mit Blumen und Früchten des Feldes die kurze Umzugsstrecke von der Stadtkirche St. Kilian zum Alten Bauhof am Holzmarkt gezogen. Die Entscheidung, heuer auf den alle zwei Jahre durchgeführten Umzug im großen Stil zu verzichten, sei nicht leicht gefallen, bekannte BJBKreisvorsitzender Philipp Enßner bei der offiziellen Eröffnung im Alten Bauhof.

Nicht zuletzt aus personellen Gründen kam es zur Umstrukturierung, für die außerdem die Kur-, Kongress- und Touristik-Gmb H (KKT) ins Boot geholt wurde, deren Mitarbeitern die Vorsitzende des Rings junger Landfrauen, Yvonne Scheitacker, für die funktionierende Zusammenarbeit dankte. Den Stellenwert des Erntedankfestes hoben neben Philipp Enßner und Yvonne Scheitacker Landrat Helmut Weiß, Landtagsabgeordneter Hans Herold und Kreisbäuerin Renate Ixmeier hervor.

"Eine gute Ernte ist ein Geschenk", mahnte Landrat Weiß einen verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln an. Auch gab Weiß wie Herold zu bedenken, dass es nicht allein in den Händen der Landwirte liegt, wie die Ernte ausfällt. Wetterkapriolen wie in diesem Frühjahr mit einem relativ späten Frost können noch so große Bemühungen zunichte machen.

Der Landrat unterstützte den BJBKreisverband sowie den Ring junger Landfrauen mit einer Spende. Seinen Dank sprach Philipp Enßner zudem der Bad Windsheimer Bäckerei Wimmer und der Metzgerei Brand in Ickelheim aus, die den Kreisverband seit Jahren bei der Durchführung der Veranstaltungen anlässlich des Erntedankfestes unter die Arme greifen. Die zur Eröffnung dünn besetzten Bänke im Alten Bauhof füllten sich im Laufe des Nachmittags zur Musik der Blaskapelle Ergersheim zusehends, sodass die Volkstanzgruppe des BJB-Kreisverbandes vor vollen Besucherreihen auftreten konnte. Nicht nur das Mittagessen, frische Baggers und ein umfangreiches Kuchenbuffet, stieß auf eine wachsende Zahl von Abnehmern.

Auch an den Ständen von Direktvermarktern flanierten Besucher vorbei. Derweil bildeten einige historische Raritäten der Schlepperfreunde Oberer Zenngrund ein Kontrastprogramm zu einem modernen sogenannten Grubber der Maschinenfabrik Schmotzer. So zufrieden Fabian Mohr von der KKT mit dem Besuch im Alten Bauhof am Nachmittag war, blieb doch für ihn der Wermutstropfen Herbstmarkt. Zahlreiche Händler waren am Sonntagmorgen erst gar nicht erschienen, um ihren Stand in der Innenstadt aufzubauen. Den Grund vermutete Mohr in den schlechten Wetterprognosen für den Sonntag, sodass vereinzelte Stände wie kleine Inseln zu Anlaufstellen potenzieller Kunden wurden. Ungeachtet dessen öffneten am Nachmittag die Einzelhandelsgeschäfte in Bad Windsheim ihre Türen.

Christine Berger