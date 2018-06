Arche-Noah-Schule feiert 40-jähriges Jubiläum

Spiele und Musik statt vieler Worte - Kinder aus dem ganzen Landkreis - 21.06.2018 16:45 Uhr

BAD WINDSHEIM - Für viele lernschwächere Kinder ist die Arche-Noah-Schule, Sonderpädagogi­sches Förderzentrums der Diakonie, eine wichtige Anlaufstelle. Dies seit 40 Jahren, weshalb das Schulfest am Freitag ein besonderes ist und im Zeichen des Jubiläums der Ein­richtung steht.

Das Schulfest – im Bild der im Herbst 2017 eingeweihte neue Pausenhof – am Freitag steht ganz im Zeichen des Jubiläums der Arche-Noah-Schule. © Nico Christgau



Eine Gruppe von acht Vorschulkin­dern bildete im November 1977 den Grundstock, bereits ein halbes Jahr später wurde in einem Kindergarten an der Oberntiefer Straße eine zweite Gruppe untergebracht. Als die Kinder im darauffolgenden Herbst in die ers­te Klasse wechselten, begann durch den Umzug in das frühere Schulhaus am Klosterplatz eine enge Verbin­dung mit der Pastorius-Grundschule, die nach einer kurzen Pause bis heute anhält. Das Angebot der Diakonie bewährte sich, knapp sieben Jahre nach der Bildung der ersten Vorschul­gruppe war die Zahl der Schüler bereits auf 101 gewachsen, die in sie­ben Grundschulklassen und drei Vor­schulgruppen betreut wurden.

War die Schule damals noch als Sprachheilschule auf den Schwer­punkt der Sprachentwicklung konzen­triert, erfolgte mit der Umwandlung in ein Förderzentrum eine inhaltliche Öffnung auf die Bereiche Sprache, Lernen und den emotional-sozialen Bereich, erklärt Christoph Schwind, stellvertretender Schulleiter. Am früh­zeitigen Ansatz wurde festgehalten, bis heute gibt es eine schulvorbereiten­de Einrichtung, nach deren Abschluss die Kinder wahlweise eine Grundschu­le besuchen oder an das Förderzen­trum wechseln können.

Maximal 14 Kinder pro Klasse

Drittes Stand­bein neben den Diagnose- und Förder­klassen ist die heilpädagogische Tages­stätte, zudem entstand ein integrati­ver Hort. In jüngerer Vergangenheit bedeute­te die Schließung der Außenstelle in Dietersheim im vergangenen Herbst eine weitere Zäsur in der Geschichte. Seitdem kommen die aktuell 173 Kin­der aus dem gesamten Landkreis an den Friedensweg nach Bad Winds­heim. Dabei blieben die Schülerzah­len laut Schwind in den vergangenen Jahren konstant, auch in diesem Herbst kön­nen wieder drei Ein­gangsklassen gebildet werden.

Großes Plus der Arche-Noah-Schu­le ist die Begrenzung auf maximal 14 Kin­der pro Klasse, um die­sen am Anfang ihrer Schullaufbahn nicht nur die Zeit zu geben, die sie benötigen, sondern außerdem die not­wendige Aufmerksamkeit. Zusätzlich ist speziell in den vergangenen drei bis vier Jahren Schwind zufolge die Zahl der Schulbegleiter angewachsen. Bei den Planungen für das Schul­fest stellten die Organisatoren die Schüler in den Mittelpunkt, sagt Susanne Kerschbaum, die Leiterin der Heil­pädagogischen Tages­stätte.

"Ein Fest für und mit den Kindern"

"Uns war wich­tig, dass wir ein Fest für und mit den Kin­dern machen." Fehlan­zeige heißt es daher, was offizielle Anspra­chen angeht, vielmehr stehen am Nachmittag ab 16 Uhr gemeinsame Aufführungen, der Auftritt des Perso­nalchores und vor allen Dingen Spiel­stationen im Mittelpunkt. Letztere set­zen unter anderem beim Vergleich frü­herer Unterrichtsformen mit aktuel­len Konzepten an, beispielsweise kann ein digitales Klassenzimmer ebenso besichtigt werden wie ein Zim­mer, das wie zu den Anfangszeiten der Schule eingerichtet ist.

Eng eingebunden ist der Elternbei­rat, wie überhaupt die Eltern an der Arche-Noah-Schule eine wichtige Rol­le spielen. Darüber hinaus wird die Arbeit der Schule seit drei Jahren vom Förderverein begleitet. Angebote wie Trommelworkshops oder Selbst­verteidigungskurse wurden dadurch erst ermöglicht, erzählt Susanne Kerschbaum dankbar. Außerdem sprang der Förderverein ein, wenn das Schulbudget für ein Bonbon im Schulalltag wie einen Theaterbesuch nicht ausreichte.

