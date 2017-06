Architekt präsentiert Pläne für Turnhalle der Delpschule

BAD WINDSHEIM - Bis zur nächsten Stadtratssitzung haben die Mitglieder nun Zeit zu überlegen, wie sie am sinnvollsten mit der Turnhalle der Delpschule umgehen wollen. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend stellten Architekten Pläne und Kostenschätzungen für die Sanierung und zwei Neubau-Varianten vor. Dabei sind mehrere Dinge zu berücksichtigen.

Wo soll die neue Turnhalle hin: An den alten Standort links im Bild oder doch dort, wo jetzt noch mächtige Bäume zu sehen sind? Foto: Bastian Lauer



Die Turnhalle der Grundschule wurde 1975 erbaut. Dass etwas Neues her muss, da ist man sich einig. Bei der finanziellen Dimension eines solchen Projekts aber – es geht um Millionen – wird schnell emotional diskutiert. Seit dem Frühjahr 2016 beschäftigen sich die Ausschuss-Mitglieder intensiver mit dem Thema. Aus jener Zeit stammen Kostenberechnungen für eine Sanierung der bestehenden Halle mit ihrer Spielfläche von zwölf mal 24 Metern – plus Nebenräume – sowie den Neubau einer solchen Halle. Von 2,3 Millionen Euro für eine Sanierung und zwei Millionen bei einem Neubau war damals die Rede.

Doch es hakte. Einerseits gab es Stimmen aus dem Lager der FWG, die Kosten für die Sanierung seien bewusst zu hoch angesetzt worden. Andererseits war die Schätzung für einen Neubau schlicht unbrauchbar. Das Stadtbauamt hatte nicht gewusst, dass sich der Standard für sogenannte Einfeld-Hallen für Schulen seit den 1970er-Jahren geändert hatte. 15 mal 27 Meter sind nun angesagt. Das Bad Windsheimer Architekturbüro Liebberger und Schwarz erstellte also eine neue Schätzung für den Neubau, dessen Pläne nun gleich in zwei Optionen im Ausschuss vorgestellt wurden.

Demnach bestehe die Möglichkeit, die alte Halle abzureißen und die neue, größere Halle am alten Standort zu errichten, wobei dann über ein Jahr lang Sportunterricht nur im Freien stattfinden könnte. Oder man versetzt die neue Halle an den östlichen Rand des Pausenhofs und reißt dann die alte Halle ab, um dort wiederum den ebenfalls sanierungsbedürftigen Allwetter-Sportplatz neu anzulegen.

Die Kostenberechnungen umfassen im Paket jeweils die gesamte Haustechnik, die Be- und Entwässerungsanlagen, Umkleiden, Lager für Sportgeräte, den Turnhallenboden, den Verbindungsgang zum Hauptgebäude und die Planungskosten, führte Karlheinz Liebberger aus. Beim Neubau sei auch der Abriss der alten Halle bereits in den Berechnungen enthalten, hob der Architekt hervor.

2,57 Millionen für einen Neubau

Ein Neubau komme demnach auf 2,57 Millionen Euro. Abzüglich eines staatlichen Zuschusses von 1,3 Millionen müsste die Stadt 1,27 Millionen Euro stemmen. Die Sanierung – Basis sind die alten Zahlen von 2016 – käme auf 1,35 Millionen Euro und würde mit 700.000 Euro bezuschusst, womit für die Stadt 650.000 Euro blieben.

Hervorzuheben ist: Stadtbaumeister Thomas Geismann gestand gegenüber der WZ ein, dass die ursprüngliche Darstellung der Sanierungskosten "damals schlecht rübergekommen" sei. Es seien nämlich unter anderem auch Aufwendungen für den Allwetter-Platz (460.000 Euro) sowie die Sanierung des westlichen Pausenhofs (230.000) mit hineingerechnet worden – was hinsichtlich der rechtlichen Vorgaben zur Bewilligung der Zuschüsse gar nicht möglich ist. Allwetter-Platz und Pausenhof sind als separates Projekt zu sehen.

Sinvolle Lösung für die Zukunft

Eine große Diskussion gab es in der kleinen Runde nicht, die ist für die Stadtrats-Sitzung zu erwarten. Bürgermeister Bernhard Kisch gab den Anwesenden jedoch die Frage "Was ist für die Zukunft die sinnvollere Lösung?" mit auf den Weg. Werner Spieler wollte wissen, ob es beim Abbruch der Turnhalle Probleme mit der mittlerweile angebauten Mensa geben könnte. Liebberger verneinte dies, sagte jedoch, dass der Abriss dadurch "schwieriger" werde. Auf die Frage von Georg Gerhäuser, ob die 1,35 Millionen Euro, die für die Sanierung angesetzt sind, noch aktuell seien, sagte der Architekt: "Meiner Meinung nach sind die ausreichend."

Angesichts der Option, die Position der Halle zu verändern, bat Dieter Hummel, die dadurch neue "Pausenhof-Situation" bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Werner Spieler pflichtete ihm bei. Die Öffnung des Pausenhofs nach Osten hin sei beim Bau in den 1970er-Jahren "eine bewusste Entscheidung" gewesen. Die Wirkung der sehr hohen Halle sei zu berücksichtigen.

