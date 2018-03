Ärger um E-Center-Projekt: Plan nicht genehmigungsfähig

Landratsamt fordert Bauleitplanung - Klärendes Gespräch am Freitag - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Das ehemalige E-Center abreißen, Betreute Wohngemeinschaften, Kurzzeitpflege-Angebote, Ärztehaus, Bäckerei, Café und Wohnbebauung entstehen lassen: Das ist der Plan für das etwa 6500 Quadratmeter große Areal an der Berliner Straße. Doch der aktuelle Plan ist wohl nicht genehmigungsfähig.

Noch steht das Gebäude des alten E-Centers an der Berliner Straße. Wann es abgerissen wird, ist noch offen. © Nico Christgau



Noch steht das Gebäude des alten E-Centers an der Berliner Straße. Wann es abgerissen wird, ist noch offen. Foto: Nico Christgau



Der Investor wird nervös. Fristen laufen aus. Alle Seiten, Investor, Grundstücks-Verkäufer, Architekt, Stadt und Landratsamt, wollen mit einer großen Gesprächsrunde am Freitagvormittag das Projekt retten. Und vom potenziellen Bauherren gibt es sehr positive Signale.

Tage vergehen, Jahreszeiten auch, Investoren planten und gingen wieder, und auf dem Gelände des ehemaligen E-Centers ist immer noch nichts geschehen. Das Gebäude verkommt weiter. Einige Monate könnte dies noch so weitergehen, oder im schlechtesten Fall, das vom Bauausschuss des Stadtrates abgesegnete Projekt sogar scheitern. Doch das versuchen alle zu vermeiden, wie sie betonen.

Entscheidung liegt beim Landratsamt

Das Grundstück ist zwar verkauft – jedoch mit mehreren Bedingungen und Rückzugsoptionen. So muss sich Dieter von Beyer, der Verwalter der 93-jährigen Eigentümerin, nach WZ-Informationen um den Abriss kümmern und die Bauvoranfrage bis Ende April genehmigt sein, ansonsten kann der Investor abspringen und vom Kauf absehen. Genau hier liegt das aktuelle Problem. Die Bauvoranfrage wurde Ende Januar abgesegnet, sie sieht bis zu viergeschossige Bebauung und die genannte Nutzung vor. Doch nun hängt es an der Bauverwaltung des Landratsamts.

"Momentan können wir das so nicht genehmigen", sagt Sachgebietsleiter Hermann Popp auf Nachfrage. Seit Ende Februar liegen die Pläne zur Prüfung in Neustadt, nach erster Durchsicht suchte Popp nach eigenen Angaben das Gespräch mit Stadt und Investor. "Wir sind der Auffassung, dass sich die geplanten Gebäude in dieser Form nicht in die Umgebung einfügen", sagt Popp. Einfügen ist dabei ein Rechtsbegriff aus dem Baugesetzbuch, es geht um eine klare städtebauliche Struktur. Zwar stehen westlich des Geländes mehrstöckige Wohnbauten an der Stettiner Straße, doch im Norden (nach dem Abriss des Kindergartens Einfamilienhäuser), im Osten (Wohnsiedlung) und im Süden (Kindergarten) werde eine andere Umgebung vorgegeben.

Bauherr verärgert

"Die mehrgeschossige Bauweise kann man nicht einfach übertragen", erklärt Popp. Das Landratsamt erkennt eine "klare Zäsur" zu den Hochhäusern, was Stadt und von Beyer anders sehen. Eine Bauleitplanung sei nötig. Das Problem: Vom Aufstellungsbeschluss bis zur Genehmigung gehen "drei Monate plus x" ins Land, wie Popp schätzt. Im Optimalfall. Drei Mal müssten Beschlüsse von Stadtgremien gefasst werden. Erst nach diesen Schritten sieht das Landratsamt für das Projekt Rechtssicherheit gegeben.

"Ich verstehe uns nicht als Verhinderer", sagt Herrmann Popp, "wir wollen nichts verhindern. Alle Seiten sind bemüht." Doch der potenzielle Bauherr, Siegfried Schöbel von der Firma Seniosana, sei "schon ein bisschen sauer gewesen", wie Dieter von Beyer von einem Telefongespräch berichtet. Von Beyer selbst kann das Verhalten des Landratsamtes nicht verstehen, hofft aber auf eine Einigung morgen beim Treffen im Landratsamt. "Es geht am Freitag darum, eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sein können", sagt Schöbel. Alle Beteiligten scheinen gewillt, dem Projekt zu einer Realisierung verhelfen zu wollen. So sagt Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch: "Wir würden uns sehr freuen, wenn der Schandfleck wegkommt. Wenn endlich was passieren würde."

Selbst halbes Jahr sei "sportlich"

Doch was passiert, wenn das Landratsamt eine Bauleitplanung fordert, weitere Monate Warten angesagt sind? "Wir sind mit dem Vertreter der Grundstückseigentümerin im guten Einvernehmen, dass wir das Projekt gemeinsam durchführen wollen", sagt Schöbel. "Mit einer möglichst zügigen Planungsphase." Die von Hermann Popp genannten "drei Monate plus x" hält Schöbel für "äußerst optimistisch für eine Bauleitplanung". Selbst ein halbes Jahr sei "sportlich". Schöbel wäre es natürlich am liebsten, wenn die Bauvoranfrage so genehmigt werden würde. Aber er sei "realistisch genug", dass wenn eine Behörde, die etwas genehmigen muss, Einwände habe, "eine konstruktive Lösung mit allen Beteiligten gefunden werden muss". Doch Schöbel sagt auch: "Dieter von Beyer und ich sind uns einig, dass wir die Fristen verlängern, wenn es eine positive Fortführungsperspektive gibt."

Stefan Blank