Arif Tasdelen in Bad Windsheim: Integration als Zukunftsaufgabe

BAD WINDSHEIM - Arif Tasdelen hat in seinem Leben gelernt, mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. Heute ist der 43-Jährige einer der wenigen bayerischen Landtagsabgeordneten mit Migrationshintergrund. Wenn der SPD-Politiker über die Integration von Migranten und Asylsuchenden spricht oder von deren Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben, dann schwingen da auch immer die eigenen Erfahrungen mit.

SPD-Landtagsabgeordneter Arif Tasdelen eingerahmt vom Bad Windsheimer Ortsvereinsvorsitzenden Siegfried Göttfert (links) und Bezirks- und Stadtrat Ronald Reichenberg. © Foto: Matthias Oberth



Auf Einladung des SPD-Ortsvereins war Tasdelen nach Bad Windsheim gekommen und warb als Vorsitzender der Enquete-Kommission "Integration" des Bayerischen Landtags für einen konstruktiven, aber auch kritischen Umgang mit diesem inzwischen wieder hochpolitisch aufgeladenen Thema. "Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hängt von der Frage der Integration der Migranten und Asylsuchenden ab", zeigte sich Tasdelen überzeugt. Dabei setzt er auf konkrete Maßnahmen, statt auf den politischen Streit. "In der Politik wird viel darüber geredet, aber häufig nur, um sich in der Öffentlichkeit zu profilieren, und nicht, um der Sache zu dienen", merkte der Landtagsabgeordnete selbstkritisch an.

Arif Tasdelen erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass es "schon Jahre in Deutschland gab, da wurde überhaupt nicht mehr über Integration geredet, weil diese völlig selbstverständlich stattfand". Ein Beispiel dafür ist nicht zuletzt sein eigener Lebenslauf. Tasdelen kam im Alter von acht Jahren nach Deutschland. Er sprach kein Wort Deutsch und wurde kurz nach dem Umzug in die 4. Klasse einer Grundschule gesteckt. "Das war alles andere als leicht", blickt er zurück, doch eine Erkenntnis ist ihm aus dieser Zeit geblieben: "Der Schlüssel für jede Art von Integration ist der Spracherwerb."

Gerade Kinder schaffen es aufgrund der schulischen und vorschulischen Angebote in Deutschland relativ schnell, die Sprache zu erlernen. Auf der Strecke bleiben allerdings häufig die Erwachsenen. So auch schon in den 1980er-Jahren. Die Eltern Tasdelens haben die deutsche Sprache bis heute nicht richtig gelernt. "Es gab keine Angebote für Erwachsene", so der Landtagsabgeordnete und so blieben viele Migranten, die bereits seit rund 50 Jahren in Deutschland leben, von der Teilhabe am öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Für Tasdelen sind deshalb mit Blick auf die heutigen Herausforderungen zwei Punkte von herausragender Bedeutung. "Jeder Flüchtling sollte schnellstmöglich einen Sprachkurs bekommen, bei dem es auch um die gesellschaftlichen Aspekte unseres Zusammenlebens gehen muss, und wir müssen diesen Menschen einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen", so der SPD-Politiker.

Hier wirke sich die Arbeit der Enquete-Kommission hilfreich aus, machte er deutlich. Die Kommission ist nämlich nicht nur mit Landtagspolitikern aus allen Fraktionen besetzt, sondern es kommen Experten aus den verschiedensten Bereichen dazu, um nach Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme zu suchen. Dabei sei es hilfreich, dass die Kommission unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, erklärt Tasdelen die Funktionsweise: "Wir können offen mit jedem Thema umgehen und auch kritische Dinge sachlich besprechen."

Denn für den SPD-Mann gilt durchaus das Prinzip, dass die Angebote zur Integration eine Verpflichtung für die Betroffenen darstellen. Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, müsse dann auch mit Konsequenzen rechnen. "Momentan verdonnern wir viele Flüchtlinge jedoch zum Däumchendrehen, darin besteht doch derzeit unser Problem", sagte Tasdelen.

Positive Ansätze sieht er in dem nunmehr erstrittenen Kompromiss der 3+2-Regelung, die besagt, dass ein Flüchtling mit einem Ausbildungsplatz nach der Ausbildung noch zwei Jahre im Betrieb beschäftigt werden kann, ehe es im ungünstigsten Fall zu einer Abschiebung kommt, weil sein Asylantrag nicht genehmigt wurde.

Einstufung als Arbeitsmigranten

Tasdelen möchte zudem die Möglichkeit eröffnen, dass Flüchtlinge schnell als Arbeitsmigranten eingestuft werde. "Die Verweildauer von Flüchtlingen beträgt im Durchschnitt drei Jahre, ehe die Entscheidung über den Asylantrag gefallen ist. Für diese Zeit müssen wir den Menschen eine Perspektive bieten", sagt Tasdelen.

Derzeit gebe es jedoch die "verrückte Situation", dass im Falle eines abgelehnten Asylantrags Menschen mit dem Hinweis abgeschoben werden, doch in ihrem Heimatland einen Antrag auf ein Visum als Arbeitsmigrant zu stellen. Warum also nicht gleich den umgekehrten Weg beschreiten und von Beginn an eine befristete Arbeitserlaubnis erteilen, fragt sich Tasdelen.

Besonderes Lob zollte der Politiker in diesem Zusammenhang den vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. "Sie holen tagtäglich für uns die Kastanien aus dem Feuer", sagte Tasdelen, der bedauere, dass diese Menschen nicht mehr Unterstützung von der Staatsregierung erhalten. Alles in allem bleibt Arif Tasdelen dennoch optimistisch. So wie er im Nürnberger Norden in einem für Sozialdemokraten relativ aussichtslosen Wahlkreis angetreten ist und nur knapp das Direktmandat verfehlte, so gibt er sich auch in Sachen Integration kämpferisch: "Wir blicken in diesem Land doch schon jetzt auf eine Historie von Integration zurück, die alles andere als ohne ist."

