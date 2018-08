Auf der Suche nach Flusskrebsen: Sammler findet Granaten

LIPPRICHHAUSEN - Schock für einen Passanten in Lipprichhausen (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) am Sonntagmorgen: Auf der Suche nach Flusskrebsen entdeckte der Mann zwei Gewehrgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Sprengkommando rückte daraufhin an.

Im Schlamm des Mühlbachs fand der Mann die beiden Gewehrgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese wurden damals über einen Aufsatz auf dem Lauf einer Schusswaffe befestigt und verschossen.

Der Finder verständigte sofort die Polizei. Diese sicherte den Fundort ab und alarmierte das Sprengkommando. Gegen 8.15 Uhr konnten die Experten die Granaten kontrolliert in die Luft sprengen. Neben der Polizei sorgte auch die Feuerwehr für eine umfassende Absicherung des Fundorts.

