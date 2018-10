Auf Feier in Ipsheim: 19-Jähriger betatscht junge Frau

Opfer alarmierte die Polizei - Tatverdächtiger war erheblich alkoholisiert - 03.10.2018 09:45 Uhr

IPSHEIM - Bei einem Event in Ipsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wurde eine junge Frau mehrfach von einem 19-Jährigen betatscht. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Die 19-Jährige hatte in der Nacht zum Mittwoch eine Veranstaltung in der Ipsheimer Festhalle besucht. Gegen 1.30 Uhr wurde sie hier von einem ebenso 19-Jährigen an mehreren Stellen unsittlich angefasst, wie die Polizei schreibt. Daraufhin rief die junge Frau die Polizei. Ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.