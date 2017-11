Aufgerissene Pakete: Einbrecher in Bad Windsheimer Post

Ein Detail stellt die Polizeibeamten besonders vor ein Rätsel - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Ein Mitarbeiter des Bad Windsheimer Postverteilerzentrums hat am Samstagmorgen die Polizei verständigt: Sämtliche Pakete in dem Gebäude waren von Einbrechern aufgerissen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstagmorgen stellte ein Mitarbeiter des Postverteilerzentrums Bad Windsheim einen Einbruch fest und alarmierte die Polizei. In dem Gebäude waren sämtliche Pakete aufgerissen und Schubladen durchwühlt worden. Außerdem versuchten die Täter, einen Tresor aus der Wand zu reißen. Bisher konnten die Polizeibeamten nicht abschließend klären, wie sich die Täter Zutritt zum Gebäude verschafften.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Windsheim in Verbindung zu setzen, Tel. 09841 66160.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek