Auftakt des Gedenkens an 30-jährigen Krieg in Bad Windsheim

BAD WINDSHEIM - Die einstigen Reichsstätte Bad Windsheim, Dinkelsbühl, Nördlingen und Rothenburg o. d. T. erinnern gemeinsam an den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren. Beim Auftakt einer Veranstaltungsreihe sollte Erinnerungskultur mit der eindringlichen Mahnung zum Frieden verbunden sein.

Zum Auftakt des Gedenkjahres in Bayern an den Dreißigjährigen Krieg erinnerten in Bad Windsheim Innenminister Joachim Herrmann und die Bürgermeister der einst betroffenen Reichstädte mit Historischen Festspielgruppen an die Welle der Verwüstung, die über das Land rollte. Foto: Harald Munzinger



So wurden im ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Bad Windsheimer "St. Kilians-Kirche" ebenso, wie bei einem anschließenden Empfang immer wieder Parallelen von Geschichte und Gegenwart mit der Verpflichtung aufgezeigt, Lehren daraus zu ziehen, zu welchen "unmenschlichen Grausamkeiten und unbeschreiblichem Leid" – wie es Pastorius beschrieben hatte – religiöser Fanatismus führen kann. Denn die Schreie der Opfer von Massakern im "höchst schändlichen Krieg" im 17. Jahrhundert wiederholen sich aktuell in "nicht weniger schändlichen Kriegen".

Dass Religion nicht Konflikte auslösen dürfe, sondern zu deren Lösung beitragen solle, war es die Botschaft des Gedenkgottesdienstes. Foto: Harald Munzinger



Im Gottesdienst mit der Kantorei der Bad Windsheimer Kirchengemeinde, zu dem sich neben vielen prominenten Besuchern mit Innenminister Joachim Herrmann an der Spitze auch Abordnungen von Festspielgruppen in historischen Gewändern einfanden, brachten Generalvikar Prälat Georg Kestler und Diakon Paul Neumeier mit Regionalbischöfin Gisela Bornowski und Dekanin Karin Hüttel zum Ausdruck, dass Religionsgemeinschaften aufgefordert seien, zum Frieden beizutragen. Es gelte für Frieden, Gerechtigkeit und Völkerfreundschaft in der Hoffnung auf eine Zeit ohne Waffen zu beten und zu wirken, in der kein Kind mehr mit Hunger und Angst leben müsse.

Die reformatorische Spaltung und somit religiöse Dimension und Machtstreben machte Bischöfin Bornowski in der Predigt als Wurzeln des Unheils aus, in den das Land mit dem 30-jährigen Krieg und unsagbarem Leid gestürzt worden sei. Durch Europa getriebene Flüchtlingsströme, brutale Massaker, Hunger und Seuchen sind in dem Zitat einer sich „ins Nichts aufgelösten Zukunft“ beklemmend beschrieben.

Christen zum Frieden verpflichtet

Heute müssten lediglich die Namen der betroffenen Regionen etwa mit Syrien oder dem Sudan ausgetauscht werden, lasse die Welt jeden Tag weinen, machte die Regionalbischöfin deutlich und sah die "Christen zum Frieden verpflichtet". Dass dies nicht immer erfolgt, sondern unendliches Leid über Völker und Länder gebracht worden sei, brachte sie mit dem "Stuttgarter Schuldbekenntnis" zum Ausdruck. Der Friede, so Gisela Bornowski, müsse gelebt, um den richtigen Weg dazu gerungen und Gott um den Frieden in friedloser Zeit gebeten werden. In den Fürbitten wurde dies auch für die Partnergemeinde in Kenia getan, in dem sich mit terroristischen Anschlägen die Lage gefährlich zuspitzt.

Eine von Dr. Andrea Thurnwald, Leiterin des "Museums Kirche in Franken" nach Bad Windsheim geholte Ausstellung über die Rolle von Protestanten in dem vom Erzkatholiken und "Protestantenfresser" Julius Echter dominierten Land ist mit der Lehre verbunden, wie nahe sich Kooperation und Konfrontation sein können. Zu besichtigen ist sie in der St. Kilians-Kirche bis zum 11. März.

Demonstranten säumten den Weg

Der Weg vom Gottesdienst zum Empfang führte an einer Reihe von Demonstranten vorbei, die insbesondere Innenminister Joachim Herrmann aufforderten, die Bürger mit dem Wunsch nach Frieden und zur Abrüstung auch mit dem Abzug der US-Army aus Illesheim sowie einer Welt ohne Waffen zu vertreten. Über die Jahrhunderte andauernden Folgen und tiefen Einschnitte des Dreißigjährigen Krieges in Franken und Schwaben berichteten die Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer aus Dinkelsbühl, Hermann Faul aus Nördlingen und Walter Hartl aus Rothenburg o. d. T. sowie Bad Windsheims Bürgermeister Bernhard Kisch beeindruckend und beklemmend zugleich.

Deren Allianz der Erinnerungskultur in einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe würdigte Innenminister Herrmann. Die Stadtführer, die in den nächsten Monaten an den verheerenden Krieg erinnerten, werden nach Kischs Worten als "Friedensbotschafter" wirken. Die Touristinformationen geben Auskunft über die jeweiligen Angebote wie Ausstellungen, Historienspielen oder Themenführungen.

Region "im Auge des Orkans"

Herrmann ging auf das mit dem "Prager Fenstersturz" ausgelöste drei Jahrzehnte dauernde Kriegsgeschehen ein, bei dem die Region "im Auge des Orkans besonders stark betroffen" geworden sei. Es gelte das damit verbundene Elend und Millionen Tote in Erinnerung zu rufen und sich dabei der Bedeutung eines "nie wieder" bewusst zu werden, führte der Minister aus und nannte es als heutige Voraussetzung, sich für gegenseitigen Respekt, Akzeptanz und Versöhnung einzusetzen.

Dass sich der Kriegskontinent Europa zu einer Friedensunion mit der bislang längsten Friedensepoche entwickelt habe, bezeichnete Herrmann als Verpflichtung, dies mit dem Einsatz für Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Solidarität zu bewahren. "Nie wieder Krieg" wurde sein Ausruf mit Beifall quittiert. Der gegenwärtige religiöse Fanatismus und die radikale Islamisierung – "nicht typisch für den Islam und Millionen Muslime", wie es der Minister betonte - sei mit einem „frontalen Angriffskrieg“ eine "neue Herausforderung" und eine Frage der "geistigen Auseinandersetzung". Dabei dürfe es "keine falsche Toleranz gegen fanatische Intoleranz" geben, gelte es, sich zu einer wehrhaften Demokratie zu bekennen. Dass Religion nicht Ursache von Konflikten sein dürfe, sondern zu deren Lösung beitragen solle, erklärte Joachim Herrmann mit dem Appell, für den Frieden im Land, in Europa und in der Welt einzutreten.

Lieder schlugen eine Zeit-Brücke

Die "Stadtpfeifer" der Musikschule im Landkreis schlugen mit Liedern aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine Brücke in jene unglückselige Epoche, in der die verheerende Welle der Vernichtung über Deutschland und das Unterland gerollt war, Orte niedergebrannt, gemordet und geplündert, sowie Abertausende Opfer von Seuchen geworden waren. Professor Dr. Georg Seiderer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ging in einem aufschlussreichen Vortrag den Ursachen der "immerwährenden Kriege" im 17. Jahrhundert auf den Grund und machte dabei den religiösen Konflikt als nur einen Aspekt aus.

Professor Seiderer beschrieb die Protagonisten und ihre Schlachten und die wechselnden Überfälle und Besetzungen der fränkisch-schwäbischen Reichsstädte, die nach 400 Jahren nun mit dem Gedenken an die Grauen des "höchst schändlichen Krieges" die Erinnerungskultur pflegen. Auch wenn Historienspiele wie der "Meistertrunk" in Rothenburg oder die Dinkelsbühler "Kinderzeche" keinen geschichtlichen Bezug, sondern einst der touristischen und damit wirtschaftlichen Belebung der Städte gedient hätten, rückten sie doch historische Ereignisse ins Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit. Die Erinnerung an die Schrecken des Krieges dürften jedoch nicht in der Farbenpracht kostümierter Reminiszenzen untergehen, mahnte der Historiker.

Über reichlich Stoff für das Freilandtheater in Bad Windsheim als ein Stück Erinnerungskultur wurde beim Ausklang der Gedenkfeier am köstlichen Büffet im Reichstadt-Hotel geplaudert.

