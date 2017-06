Aus der Wirtschaft Burger und Haxen am Fußballplatz

Im FSV-Sportheim gibt es Klassiker der deutschen Küche - Sonntagskarte geplant - 15.06.2017 08:00 Uhr

BAD WINDSHEIM - Für leckeres Essen war die Sportheim-Gaststätte des Fußballsportvereins am Walkmühlweg seit Jahrzehnten bekannt. Nun will ein Team um Koch Bernard Debsi diese Ära fortführen.

Haxen, wie sie Bernard Debsi (vorne rechts) und Bernt Andrae (vorne links) präsentieren, soll es bald im FSV-Sportheim geben. Darüber freuen sich Johannes Gerhäuser, Tobias Ackermann und Horst Allraun (hinten, von links). Foto: Stefan Blank



Mit "Klassikern aus der deutschen Küche und dazu ein paar Überraschungen", wie Gesellschafter und Sportheim-Allrounder Bernt Andrae erzählt. Im Angebot: Schnitzel, Currywurst, aber auch Burger.

Eine spezielle Sonntagskarte soll folgen. Geöffnet hat das Sportheim nun von Mittwoch bis Sonntag, jeweils ab 17 Uhr. "Sonderveranstaltungen wie Versammlungen, Geburtstage oder andere Feiern sind aber auch an anderen Tagen möglich", sagt Andrae. "60 bis 70 Leute sind gut machbar." Das Essen soll "vor allem schmecken", sagt Andrae. Zwar werde der 43-jährige Koch Debsi, der Erfahrung in der regionalen Gastronomie mitbringt, auch "a bissle was testen" und je nach Saison immer wieder wechselnde Gerichte anbieten, es soll aber "nichts Verrücktes sein". Wichtig ist dem Team: die Zutaten kommen größtenteils aus der Region.

Auf der Speisekarte stehen neben Schnitzel, Cordon bleu und unterschiedlichen Burgern Currywurst und Vesper-Angebote wie Wurstsalat oder Brotzeit. Mittelfristig wollen Debsi und Andrae einen Sonntagstisch mit speziellen Gerichten anbieten, mit Haxe, Schäufele und Braten.

Zu den Besonderheiten der Gaststätte zählen der idyllische Biergarten mit Blick auf den Fußballplatz und die Atmosphäre aufgrund der bunten Mischung aus Jung und Alt, von Sportkameraden, Stammgästen und anderen Hungrigen oder Durstigen. Das war in der Pächter-Ära mit Reinhard Herzig und Edeltraud Hoffmann so. Nach dem von FSV-Mitgliedern verwirklichten Komplett-Umbau und der Gründung einer Gesellschaft für die Bewirtung durch Andrae, Horst Allraun, Johannes Gerhäuser, Klaus Seefried und Helmut Hochreuter in der Zeit mit Letzterem und Herzig als Unterstützung aus der Küche auch und zuletzt, als übergangsweise die Familie Catone die Gäste verwöhnte, die ins Gasthaus Zum Stern zurückgekehrt ist. Nun soll es mit Leckerem am Fußballplatz weitergehen.

sb