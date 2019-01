Ausgeruht zur Aufschlagsmacht

Bad Windsheimer Bayernliga-Volleyballer haben heute mit Abensberg einen schweren Gegner vor der Brust - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Furios nach der Ruhephase? Für die Volleyballer des TV Bad Windsheim geht es am heutigen Samstag in die Rest-Rückrunde einer Bayernliga-Saison, bei der die Sechziger nach zehn Partien als Ligadritter besser dastehen, als die Verantwortlichen um Coach Xaver Frühwirth es sich erhofft haben. Ab 18 Uhr ist heute in der heimischen Halle am Schulzentrum Abensberg der Gegner.

Die Fans des TV Bad Windsheim geben mächtig Gas. © Stefan Blank



"Die Jungs haben eine Pause gebraucht", sagt Trainer Frühwirth. Daher habe er mit seinem Team in den vergangenen Wochen "nicht viel" gemacht, wie er lachend zugibt. Vier Übungseinheiten seien es gewesen. "Immerhin sind wir nun ausgeruht und eingespielt sind wir ja eh", meint Frühwirth. Gewinnen wollen die Sechziger trotz der "komfortablen Tabellensituation" heute vor dem laut TVW-Spielern "weit und breit besten Publikum" selbstverständlich. Das Rezept? "Abensberg müssen wir über die Aufschläge knacken", sagt Frühwirth. "Wir müssen die Annahme unter Druck setzen, sodass sie ihre sehr guten Angreifer nicht variabel einsetzen können."

Klare Sache im Hinspiel

Für die Restspielzeit gilt beim TVW: Wenn wie in der Vorrunde kontinuierlich gepunktet wird, sollte ein Platz in der oberen Tabellenhälfte drin sein. Alles andere wäre Bonus. Der heutige Gegner aus Niederbayern blieb mit derzeit Platz fünf noch hinter seinen Erwartungen zurück. Vor allem zu Saisonbeginn kämpfte der TSV mit der Abstimmung, einige Neuzugänge mussten integriert werden. Dies nutzten die Hyänen im Hinspiel gut aus, siegten 3:0. Für heute bringe das zwar nichts mehr, sagt Frühwirth, der aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs aber auch hinzufügt: "Vielleicht sind wir ja auch besser, als wir uns selbst einschätzen."

Die Sprungangaben von Bad Windsheims Kapitän Marcel Geißbarth sind gegen Abensberg gefragt. © Archiv-Foto: Stefan Blank



TV Bad Windsheim: Bauer, Geißbarth, Herrmann, Küffner, Markus, Meyerhöfer, Ringler, Schwarz, Subatzus, Wolff.

mjü/sb