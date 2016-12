Ausgezeichnet: Domina lässt Carmen Kurz strahlen

Ipsheimer Winzerin holt zum dritten Mal den Ehrenpreis des Fränkischen Weinbauverbands - 16.11.2016 08:28 Uhr

IPSHEIM/WÜRZBURG - Die meisten Weingüter in Deutschland sind nach wie vor fest in männlicher Hand. Carmen Kurz ist mit ihrem Weingut Schürmer eine Ausnahme und eine äußerst erfolgreiche noch dazu: Der Ehrenpreis des Landkreises 2016 ging beim Galaabend des Fränkischen Weinbauverbands erneut an die Ipsheimer Winzerin.

Der Ehrenpreis des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurde in Würzburg durch die Fränkische Weinkönigin Christina Schneider (links), den stellvertretenden Landrat Bernd Schnizlein (Zweiter von links) und dem Weinbaupräsident Artur Steinmann (rechts) an Carmen und Andreas Kurz vom Weingut Schürmer verliehen. Foto: Rudi Merkl



Der Weg zum Wein war für Carmen Kurz dabei keineswegs von Natur aus vorgezeichnet. Ihr Vater Willi Schürmer hat mit dem Weinbau zwar schon vor Jahrzehnten begonnen, aber das Hauptaugenmerk lag schon immer auf der eigenen Metzgerei, die sich seit über 300 Jahren im Familienbesitz befindet. Konsequenterweise schlug die Tochter den Weg in diesen Handwerkszweig ein und legte gar die Prüfung als Metzgermeisterin erfolgreich ab. Auch in diesem Berufszweig gilt eine Frau wohl eher als Ausnahme, denn als Regelfall.

"Meine Liebe zum Wein habe ich erst mit der Zeit entdeckt", sagt die heute 47-Jährige. 2007 stiegt sie komplett in den Weinbau ein – mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern, wie sie unumwunden zugibt. "Mein Vater war schon immer ein bisschen ein Pionier und hat Sachen ausprobiert, für die er anfangs belächelt wurde", erinnert sich Carmen Kurz. Von diesem Pioniergeist profitiert das Weingut aber noch heute. So war Willi Schürmer der Erste, der in den Weingärten unterhalb der Burg Hoheneck mit dem Spätburgunder einen Rotwein anbaute. "Später kamen Merlot und Chardonnay dazu. Alles ehr exotische Traubensorten, von denen man nicht glaubte, dass sie bei uns gut gedeihen können", erläutert Carmen Kurz.

Der Chardonnay war es auch, der dem Weingut im Jahr 2009 den ersten Ehrenpreis des Landkreises einbrachte. "Ich habe mich damals heimlich beworben", erzählt die engagierte Winzerin und lacht. Ihr Vater hielt nämlich nichts von Weinprämierungen und hatte sich bis dato davon ferngehalten. Der Erfolg war eine Riesenüberraschung und Ansporn zugleich. "Es ist ja eine Bestätigung des Weges, den man eingeschlagen hat", sagt Carmen Kurz.

Und jeder Wein verlangt eben ein besonderes Händchen, wenn ein herausragendes Produkt entstehen soll. Dass drei Jahre später – der normale Rhythmus, um eine Chance auf den Ehrenpreis bei der fränkischen Weinprämierung zu haben – erneut das Weingut Schürmer die Spitze der Weingüter im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim erklomm, hat Carmen Kurz schon "stolz gemacht". Inzwischen hatte sie das Weingut vollständig übernommen und der im Barrique-Fass ausgebaute Spätburgunder war sozusagen komplett ihr eigenes "Baby". Welche Rebsorte für einen speziellen Ausbau gewählt wird, entscheidet die Winzerin dabei frühzeitig.

"Ich muss schon in der ersten Vegetationsperiode wissen, welchen Wein ich am Ende haben will", so die klare Ansage. Spitzenweine verlangen im Weingarten einen höheren Aufwand, machen mehr Arbeit und bringen eine geringere Ausbeute. Neben dem "Hegen und Pflegen" über Monate hinweg, steht am Ende rund ein Drittel bis zur Hälfte weniger Ertrag gegenüber einem Ausbau zum Beispiel als Qualitätswein.

Eine Garantie für ein Spitzenprodukt ist die Ertragsreduzierung aber noch lange nicht. "Wenn die Witterung nicht mitspielt, hilft alles nichts", so Carmen Kurz. Auch dies war mit einer der Gründe, warum sich das Weingut erst jetzt wieder an der Weinprämierung des Fränkischen Weinbauverbands beteiligt hat. Dafür aber gleich mit durchschlagendem Erfolg: Insgesamt 14 Auszeichnungen durften Carmen Kurz und ihr Ehemann Andreas, der das Weingut im Marketing unterstützt, beim Galaabend in Würzburg entgegennehmen.

"Das ist ja schon super, wenn man eine Medaille bekommt", so die zunächst zurückhaltende Äußerung der Winzerin. Über den Ehrenpreis des Landkreises, der ihr für ihre Domina-Auslese (ausgebaut im Barrique-Fass), zugesprochen wurde, kommt Carmen Kurz aber dann noch ins Schwärmen. "Das ist was wirklich Besonderes und macht mich schon stolz", sagt sie. Und neben der Bestätigung der eigenen Arbeit sei es eben auch der Beweis, dass "ich in einer Männerdomäne gut bestehen kann".

Matthias Oberth