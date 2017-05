Außer Kontrolle: Autofahrer klaut, schimpft und randaliert

36-Jähriger terrorisiert Mitarbeiter einer Tankstelle - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Ein 36-jähriger Autofahrer versuchte am Dienstagmorgen an einer Raststätte in Langensteinach kostenlos zu tanken. Nach einem Streit mit einer Mitarbeiterin kehrte er wieder zurück - diesmal ohne Auto.

Gegen 3.20 Uhr am Dienstagmorgen versuchte ein 36-Jähriger, seinen Wagen an der Raststätte in Langensteinach kostenlos zu tanken. Als ihm das verwehrt wurde, geriet er mit der Tankstellenmitarbeiterin in einen Streit und fuhr anschließend davon.

Wenige Zeit später erschien der Mann jedoch erneut an der Tankstelle, allerdings zu Fuß. Der Mann griff sich einen 10-Liter-Kanister AdBlue, schüttete den gesamten Inhalt auf den Boden und füllte den Kanister anschließend mit Benzin. Diesmal bezahlte der Mann ordnungsgemäß die Befüllung in Höhe von 16 Euro, ehe er sich wieder davon machte.

Nicht lange und der Polizeiinspektion Rothenburg wurde ein Fußgänger auf der A7 gemeldet. Eine Streife sammelte den Mann ein und nahm ihn in Gewahrsam. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um den Mann aus der Tankstelle handelte. Als die Beamten der Polizeiinspektion Bad Windsheim den Mann verhören wollten, beleidigte dieser die Polizisten aufs Schändlichste. Anschließend versuchte er, das Mobiliar der Polizeiwache zu zertreten. Gegen 6 Uhr wurde schließlich der Pkw des Randalierers gefunden. Er stand auf einer Wiese, nahe bei Unterntief.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann sein Auto nach dem ersten Besuch der Tankstelle dort abgestellt und sich von einem Taxi erneut zur Raststätte fahren lassen. Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille. Der Grund seines Verhaltens dürfte daher wohl der Konsum von Betäubungsmitteln gewesen sein, so die Polizei. Bei der Personendurchsuchung war bei ihm Marihuana gefunden worden. Zudem hatte er 1000 Euro in bar dabei. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.