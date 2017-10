Auto erfasst Mann: Schwerer Unfall nach Kirchweih-Besuch

SCHWEBHEIM - Ein Verkehrsunfall trübt die Feierstimmung zur Kirchweih in Schwebheim. Am Samstagmorgen wurde ein 25-Jähriger von einem Auto erfasst. Vermutlich war er zu Fuß von den Feierlichkeiten auf dem Weg nach Hause.

Nach der Kirchweih Schwebheim wurde auf dem Weg nach Hause ein junger Mann von einem Auto erfasst. © Bastian Lauer



Am Samstagmorgen hat sich ein junger Mann nach der Kirchweih in dem Burgbernheimer Ortsteil zu Fuß auf den Heimweg gemacht und war auf der Straße in Richtung Illesheim unterwegs. Er lief laut Polizeiangaben auf der linken Fahrbahnseite. Etwa 100 Meter hinter dem Ortsausgang erfasste ihn ein entgegenkommendes Auto mit dessen rechter Seite.



Der 25-Jährige prallte mit dem Oberkörper auf die Windschutzscheibe und wurde über das Auto, das ein 20-jähriger Mann steuerte, katapultiert. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde der 25-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rothenburg gebracht. Zu diesem Zeitpunkt schwebte er offenbar nicht in Lebensgefahr. Zum Unfallzeitpunkt um kurz nach 6.30 Uhr war es noch dunkel und Nebel beeinträchtigte die Sicht.

