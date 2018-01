Auto überschlug sich bei Berolzheim mehrfach

24-jährige Fahrerin wurde bei Unfall verletzt - Telefonmast beschädigt - 14.01.2018 18:33 Uhr

BEROLZHEIM - Eine 24-jährige Autofahrerin ist am Samstag bei einem Unfall, an dem sie alleine beteiligt war, verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die junge Frau war laut Polizeibericht in den späten Nachmittagsstunden mit ihrem Wagen von Berolzheim kommend in Richtung Humprechtsau gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Wagen mehrfach. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Ansbach gebracht werden.

An ihrem Auto entstand Schaden von etwa 3000 Euro. Bei dem Unfall wurden ein Telefonmast, sowie eine oberirdische Fernwasseranlage beschädigt.

Katrin Müller