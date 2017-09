Automobile Klassiker auf dem Marktplatz

Bad Windsheim war Station der Ausfahrt des Mercedes-Benz SL-Clubs Pagode - vor 6 Stunden

BAD WINDSHEIM - Knapp kalkuliert standen rund 1,5 Millionen Euro am Freitag aufgereiht auf dem Marktplatz der Kurstadt. Mitglieder des Mercedes-Benz-SL-Clubs Pagode machten auf der Fahrt von Langenburg nach Bamberg mit ihren automobilen Schätzen Rast in Bad Windsheim.

Aufgereiht stehen die Klassiker des deutschen Autobaus auf dem Marktplatz. Das passende Ambiente liefert das historische Rathaus. © Foto: Hans-Bernd Glanz



Wie im Ausstellungsraum eines Autohändlers präsentierten sich die Auto-Klassiker: Chromblitzend, mit glänzendem Lack und perfektem Innenraum, in diesem Zustand sind unter Liebhabern Preise um 200 000 Euro realistisch, berichtete Wolfgang Beck. Seit 1992 organisiert er im Club die gemeinsamen Ausfahrten, heuer bereits zum 60. Mal. Nach einer Übernachtung in Bamberg steht für die Pagode-Enthusiasten am heutigen Samstag eine Fahrt durch die Fränkische Schweiz mit dem Besuch von Gößweinstein auf dem Programm. Neben sechs Kurzreisen im Sommer treffen sich die Clubmitglieder ein Mal jährlich zu einer großen Ausfahrt. Unter anderem sind bereits Ausflüge nach Schottland, an die Côte d’Azur und nach Andalusien im Bordbuch der Pagode-Fahrer gelistet.

Den Namen Pagode verdankt das zweisitzige Faltdach-Cabrio seinem nach innen gewölbten Hardtop, das der Käufer zusätzlich ordern konnte. Erstmals wurde es auf dem Genfer Auto-Salon 1963 vorgestellt und war von Mercedes-Benz als Ersatz für die heute zu den Klassikern zählenden 190 SL und 300 SL konzipiert. Knapp 49 000 Exemplare wurden von 1963 bis 1971 in verschiedenen Motor- und Getriebevarianten gebaut. Deren Sicherheitsausstattung war für die damalige Zeit vorbildlich. Zwar waren Sicherheitsgurte nur gegen Aufpreis erhältlich, dafür hatte das Fahrzeug Knautschzonen, die das Verletzungsrisiko deutlich senkten.

Hans-Bernd Glanz