Bad Windsheim: 25 Food Trucks beim Frühlingsfest

Meile mit mobilen Essensständen - Blumenkübel soll Anschlag verhindern - vor 39 Minuten

BAD WINDSHEIM - Das 1. Bad Windsheimer Street Food Festival rückt näher: Am kommenden Wochenende können sich Besucher des Frühlingsfests an 25 Food Trucks ein­mal rund um die Welt schlemmen.

Helmut und Sven Peetz (von links) bauen ein Kinderkarussell am Festplatz auf. Foto: Katrin Müller © Katrin Müller



An den mobilen Essensständen gibt es zum Beispiel Tapas, Thai-Nudeln, Piroggen, Burger, Steaks, frittiertes Eis oder Whisky und Scampi auf Sauerteigbrötchen. Die Food Trucks werden ab Freitag, 21. April, ab 16 Uhr im Eingangsbereich "Am Schießwasen" stehen.

Schaustellerin Sonja Straetemans findet, dass der Festplatz für eine solche Veranstaltung wie geschaffen ist. Auch stellvertretender Bürgermeister Rai­ner Volkert, betont, dass die mobilen Essensstände das Fest aufwerten. Das sei auch das Ziel, wie KKT-Geschäfts­führer Hubert Seewald betont: "Es geht aufwärts, wir wollen dem Früh­lingsfest ein neues Gesicht geben."

Neu auf dem Frühlingsfest ist indessen auch eine Sicherheitsmaßnahme: Aufgrund der Terroranschläge in Nizza, Berlin, Lon­don und Stockholm in jüngerer Ver­gangenheit, bei denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen ras­ten, ist ein schwerer Blumenkübel in den Eingangsbereich gestellt worden.

Ein Lastwagen hätte ab dem TÜV eine „Beschleunigungsstrecke“ und könn­te auf den Festplatz rasen, sagt Sabi­ne Hahn, die Veranstaltungsleiterin der Kur-, Kongress- und Touristik-Gmb H (KKT), die das Frühlingsfest organisiert. Die Stadtgärtnerei hat einen großen Terracotta-Kübel bepflanzt, der, mit Wasser getränkt, noch schwerer wer­den soll.

Wolfgang Pastowski, stellver­tretender Dienststellenleiter der Poli­zei Bad Windsheim, sieht es wie Andreas Hahn, Ordnungsamtsleiter der Stadt, positiv, dass an die Sicher­heit gedacht wird. Andreas Hahn ver­mutet, dass ein Blumenkübel eher visuelle Wirkung habe. "Wenn es dazu beiträgt, dass Besucher unbefan­gen über den Festplatz schlendern können, ist das gut", betont er. Alle Feste in der Stadt vor Terroris­ten zu schützen, sei jedoch nicht möglich. "Wir können die Besucher ja nicht alle durchleuchten wie am Flugha­fen."

Katrin Müller