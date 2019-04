Bad Windsheim bekundet Interesse an Landesgartenschau

Entscheidung fällt im Juni 2020 - Großer blühender Garten rund um die Franken-Therme - vor 34 Minuten

BAD WINDSHEIM - Die Stadt hat ihr Interesse an einer Landesgarten in der Kurstadt bekundet. Das berichtete Bürgermeister Bernhard Kisch kurz bei der jüngsten Stadtratssitzung. Am Montagabend hat er nun die Fraktionsvorsitzenden genauer über die mögliche Bewerbung und den weiteren Fahrplan informiert.

Der Kurpark mit seiner Blütenpracht soll Teil des Areals der möglichen Landesgartenschau sein. © Archiv-Foto: Frank Wiemer



Der Kurpark mit seiner Blütenpracht soll Teil des Areals der möglichen Landesgartenschau sein. Foto: Archiv-Foto: Frank Wiemer



Eine Landesgartenschau auszurichten, ist ein lang gehegter Wunsch in Bad Windsheim. Bereits für das Jahr 2010 war ein Anlauf unternommen worden, jedoch vergeblich. Nun haben sich die Bewerbungsmodalitäten geändert und auch das Konzept wird ein anderes sein als damals. Doch wie es ganz genau aussehen wird, ist noch offen.

Zunächst war nur wichtig, mit einer groben Idee das Interesse zu bekunden, Phase eins des neuen Bewerbungsverfahrens. Stichtag war Ende März, weshalb Kisch bei der Ratssitzung am Donnerstag nur den Vollzug gemeldet hatte, es aber nicht mehr zur Diskussion stellte. Mit der Interessensbekundung hat man sich nun die Option offen gehalten für weitere Schritte und ein genaues Konzept.

Bisher ist soweit klar, dass sich das Gebiet der Landesgartenschau um den Nukleus Franken-Therme herum befinden soll, das Sanierungsgebiet Kurgebiet umfasst und darüber hinausreicht, wie Stadtbaumeister Ludwig Knoblach im Gespräch mit der WZ erläuterte. Ideen aus der Bürgerbeteiligung zum Sanierungsgebiet sind in die noch sehr grobe Ideenskizze eingeflossen, die für Phase eins notwendig ist. Die umgebende Landschaft und die angrenzenden Orte werden laut Knoblach mit einbezogen. "Wir wollen die Stadt nachhaltig entwickeln", betonte Bürgermeister Bernhard Kisch, und Entwicklungen aufnehmen, die man für dieses Gebiet ohnehin im Auge hatte.

Variante frei zu wählen

Der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Landesgartenschau sind nun Beratungsgespräche mit Vertretern der Bayerischen Landesgartenschau GmbH. Bis 29. Mai müssen diese stattgefunden haben. Die offizielle Bewerbung mit einem ausgearbeiteten Konzept muss bis zum 28. Februar 2020 eingereicht sein. Die Entscheidung soll im Juni 2020 fallen. Stattfinden könnte die Gartenschau in der Kurstadt entweder 2027, 2028 oder 2029.

Nach dem neuen Konzept gibt es in der Bewerbung keine Entscheidung mehr zwischen kleiner und großer Landesgartenschau. Die Kommunen können selbst entscheiden, welche Variante sie bevorzugen, in anderen Worten, wie viele Monate die Gartenschau geöffnet ist. Bei der "großen" Landesgartenschau sei ein Umpflanzen nötig, erklärt Kisch, der Aufwand also mehr, jedoch ebenso die Chance auf weitere Besucher gegeben.

Mit der Bewerbung für die Landesausstellung, die noch läuft, habe das Interesse an der Landesgartenschau an sich nichts zu tun, sagte Kisch auf WZ-Nachfrage. Eine Antwort aus München für die Ausstellung mit dem thematischen Schwerpunkt auf dem typisch Fränkischen, die 2022 stattfinden könnte, steht noch aus.

Aus der Stadtratssitzung hatte Kisch ein grundsätzlich positives Feedback mitgenommen, zumindest keinen Widerspruch. Die Teilnehmer des Fraktionstreffens am Montagabend bestätigten das, auch wenn noch viele Fragen offen sind. Georg Gerhäuser (CSU) sieht in der Landesgartenschau eine "riesen Chance", um neue Impulse in der Stadtentwicklung zu setzen und auch, um die Kurstadt bekannter zu machen. Gäste seien oft überrascht von der schönen Altstadt. Die könnte dadurch belebt werden. Alle Orte mit einer Landesgartenschau hätten noch Jahre später bei Besucherzahlen davon profitiert. "Grundsätzlich sehr positiv" steht auch Werner Spieler (FWG) der Idee gegenüber. Allerdings gebe es im Laufe des Verfahrens noch sehr viel zu besprechen. Nun habe man ja erst die allerersten Infos bekommen. Für die offizielle Bewerbung sieht er unbedingt die Hilfe von Profis als nötig an. "Sonst schafft man das nicht."

Matthias Oberth (SPD) betont ebenfalls, dass man noch am Anfang des Verfahrens steht. "Wir haben keinen Druck, das sollten wir uns in Ruhe überlegen." Die Beratungsgespräche würden bestimmt mehr Klarheit bringen. Die Finanzierung und die thematische Ausgestaltung sind für ihn zwei wichtige Punkte, die zu klären sind. "Das kann zu einer tollen Sache werden", sagt er aber auch. Er weist auf die Bürgerinitiativen hin, die in anderen Städten eine Landesgartenschau verhindert hatten. Ohne breite Zustimmung sei eine solche Bewerbung wenig sinnvoll.

Die Bürger beteiligen

Das betont auch Jürgen Heckel (WiR). Es sei "das Allerwichtigste", dass die Bürgerschaft überzeugt und begeistert ist. "Man muss mit offenen Karten spielen", betont er. Eine "zweite Hospitalnotlandung" werde es mit WiR nicht geben. Etwas überrascht zeigte er sich, dass das Thema so plötzlich wieder aufkam, doch findet er die Interessensbekundung grundsätzlich sehr positiv.

Für Reinhold Krebelder (Liste Land) gibt es in diesem Stadium noch zu wenig Informationen, um wirklich entscheiden zu können. Auch ihm ist der finanzielle Aspekt sehr wichtig. Wenn mehr bekannt ist, müsse man das noch ausführlich diskutieren. Uta Gampe (FDP) konnte am Treffen der Fraktionen nicht teilnehmen und sich deshalb auch noch nicht zu den Plänen äußern.

CLAUDIA LEHNER