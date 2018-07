Bad Windsheim bewirbt sich für Landesaustellung 2022

Konzept wurde in Kooperation mit dem Freilandmuseum entworfen - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - Was ist typisch fränkisch und was ist dran an den Klischees von einem waschechten Franken? All das soll in der Landesausstellung 2022 im Mittelpunkt stehen, für deren Ausrichtung nun auch die Stadt Bad Windsheim in Kooperation mit dem Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken ihren Hut in den Ring geworfen hat.

Typisch fränkisches Fachwerk soll eines der Highlights der Ausstellung sein. © Schneeberger



Typisch fränkisches Fachwerk soll eines der Highlights der Ausstellung sein. Foto: Schneeberger



Vorgestellt hat ein Team um Bürgermeister Bernhard Kisch und Museumsleiter Dr. Herbert May den Verantwortlichen des Hauses der Bayerischen Geschichte ein dezentrales Modell. Eine Entscheidung, wer die Landesausstellung bekommt, soll im Oktober fallen. "Bezirk und Stadt wollen gemeinsam das Bewerbungsprozedere meistern", teilt Hauptamtsleiter Rainer Hofmann mit. Der Stadtrat hat bereits Ende Juni in nicht öffentlicher Sitzung grünes Licht gegeben, nun hat der Bezirksausschuss nachgezogen. Nach Informationen der WZ hat schon eine Delegation des Hauses der Bayerischen Geschichte um deren Leiter Dr. Richard Loibl, Referent Dr. Michael Nadler und den Oberfränkischen Bezirksheimatpfleger Günter Dippold in Bad Windsheim die möglichen Ausstellungsflächen begutachtet, laut Kisch und May seien die Experten "sehr angetan gewesen". Dippold hatte im August 2017 den Anstoß für eine Landesausstellung mit dem Arbeitsthema "Typisch Franken" gegeben, als er beim Tag der Franken in Hof Kritik übte, dass die Landesausstellung zum Thema Bier in Niederbayern und nicht im Mekka des Bieres in Oberfranken mit der weltweit dichtesten Brauereidichte stattfand. Daraufhin hatte der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer Dippold beauftragt, eine Ausstellung über das Wesen der Franken zu entwickeln.

Wo diese 2022 stattfinden wird, entscheidet das Wissenschaftsministerium. "Ich sehe unsere Chancen nicht schlecht", sagt Herbert May. "Das Museum ist absolut geeignet und unser gesamtfränkischer Anspruch ist ein ganz großes Pfund."

1200 Quadratmeter zusammenhängende Ausstellungsfläche werden gefordert. "Das können wir leider nicht leisten", sagt Herbert May. Deshalb schlägt die Kurstadt mehrere Standorte und einen Rundweg vor, der bei den Gästen durchaus ankam: vom Eingangsbereich des Freilandmuseums über den Alten Bauhof (630 Quadratmeter Ausstellungsfläche), das Museum Kirche in Franken in der Spitalkirche (400), das Reichsstadtmuseum (900 auf drei Ebenen) und auf dem Museumsgelände die Betzmannsdorfer Scheune aus Heilsbronn (550) sowie die Scheunen aus Weiltingen (700) und die aus Reuth am Wald (320), deren Aufbau jedoch noch aussteht. Alle Gebäude sind in Kombination mit den anderen im Freilandmuseum bedeutend für die fränkische Geschichte. "Wir haben den großen Vorteil, dass dort Häuser aus allen drei fränkischen Regierungsbezirken stehen", sagt Bernhard Kisch.

200.000 Besucher erwartet

Der Rathauschef rechnet – einen Zuschlag des Wissenschaftsministeriums vorausgesetzt – mit rund 200.000 Besuchern. "Zusammen mit der medialen Aufmerksamkeit, die Bad Windsheim sicher wäre, wäre das ein enormer Marketing-Effekt", sagt Kisch. Zudem würden auch Gaststätten, die Hotels sowie die Therme und der Einzelhandel davon profitieren. Als "einmalige Chance für die ganze Region" bezeichnet auch der Bad Windsheimer Bezirksrat Ronald Reichenberg die Bewerbung für die seit 1983 jährlich an unterschiedlichen Orten durchgeführte Landesausstellung. "Unser Konzept ist sehr gut", sagt Reichenberg, der sich bei seinen Bezirkstagskollegen für seine Heimat starkgemacht hat. "Ganz Franken ist im Freilandmuseum daheim", sagt Reichenberg.

Die Bewerbung wird nun fertiggestellt und bis Ende des Monats dem Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg vorliegen. Mit dabei ist laut May "viel urtypisch Fränkisches", darunter auch Bier, Wein, Obst und Baugeschichte. "Jedes Haus im Freilandmuseum hat zudem seine eigene kleine fränkische Geschichte. Es ist also nahezu perfekt."

Stefan Blank