Bad Windsheim: Beziehungsstreit endet im Krankenhaus

38-Jähriger mit 2,2 Promille und Schnittverletzungen eingeliefert - 03.12.2016 10:36 Uhr

BAD WINDSHEIM - Am Freitag haben eine 35-jährige Frau und ihr 38-jähriger Freund in Bad Windsheim gestritten. Dabei verletzte sich der Mann an einer Glastür und musste ins Krankenhaus. Alkohol spielte dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

Bei dem Streit zwischen der 35-Jährigen und dem 38-jährigen Mann wurde zunächst ein Glastisch beschädigt. Anschließend, so die Polizei, schlug der Mann eine Zimmertür mit einer Glasscheibe ein, sodass die Scheibe zerbrach.

Der 38-Jährige zog sich dabei Schnittverletzungen am Arm zu und musste deshalb ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei stellten die Polizisten bei dem Mann einen Alkolholwert von 2,2 Promille fest.

