Bad Windsheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss geht mit vier Verletzte glimpflich aus - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - In einem Mehrfamilienhaus in der Westsiedlung von Bad Windsheim ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden, vier Personen wurden verletzt.

Beim Brand des Mehrfamilienhauses "Am Steinernen Kreuz" wurden vier Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. © Bastian Lauer



Beim Brand des Mehrfamilienhauses "Am Steinernen Kreuz" wurden vier Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Foto: Bastian Lauer



Bewohner des Anwesens wurden kurz nach Mitternacht durch den Alarm eines Rauchmelders in der Nachbarwohnung aus dem Schlaf geschreckt, verständigten die Feuerwehr und versuchten, die restlichen Hausbewohner zu wecken.

Beim Eintreffen der Polizei drang bereits Rauch aus der betroffenen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus "Am Steinernen Kreuz". Die Bewohner der brennenden Wohnung konnten sich selbst ins Freie retten. Aus den beiden oberen Wohnungen wurden weitere Personen von der zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehr mit Hilfe des Rettungskorbes in Sicherheit gebracht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, vier Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Das Haus ist durch den Brand derzeit unbewohnbar, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mo