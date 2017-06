Bad Windsheim: Demenz-Zentrum wird wieder teurer

Stadtrat mit Bauantrag einverstanden - Etwa 13,6 Millionen Euro Kosten

BAD WINDSHEIM - Es wird immer teurer. Doch nun hat das Großprojekt Demenz-Zentrum den nächsten kleinen Schritt getan. Der Stadtrat erklärte einstimmig sein Einvernehmen mit dem Bauantrag für die Erweiterung der Hospitalstiftung.

Noch ist der Bauplatz leer. Angeschlossen an die Hospitalstiftung soll hier ein Demenz-Zentrum entstehen. Foto: Demenz Bad Windsheim



Anstelle des mittlerweile abgerissenen Feuerwehrhauses am Spitalwall soll das Demenz-Zentrum entstehen, direkt als Anbau zu den bestehenden Räumlichkeiten der Hospitalstiftung. Ein Diskussionspunkt sind seit Jahren die Kosten für die Maßnahme. Erste Schätzungen gingen bei 6,8 Millionen Euro los. Doch sie stiegen. Um mehr Einfluss auf die Planung zu haben, wurde ein baubegleitender Beirat, besetzt unter anderem durch Mitglieder des Stadtrats, geschaffen.

Bei der Präsentation des damals aktuellen Planungsstandes im Oktober 2016 im Stadtrat lag die Kostenschätzung der Architekten bei 12,2 Millionen Euro. In den Sitzungsunterlagen für die Zusammenkunft des Gremiums am Mittwoch waren nun als Beschaffungs- und Herstellungskosten 12,4 Millionen Euro für den Neubau sowie weitere 1,2 Millionen Euro für den Umbau des Bestandsgebäudes angegeben.

Bürgermeister Bernhard Kisch hatte im Gespräch mit der WZ im November 2016 angegeben: "In der Zielvorstellung soll die Zwölf vorne nicht erscheinen." Wolfgang Eckardt (FWG) mahnte vor der Abstimmung an: "Man muss es nochmal sagen: Jetzt sind wir bei 13,6 Millionen Euro." Man müsse schauen, dass der Kostenrahmen eingehalten werde. Wesentlich sei, dass die Hospitalstiftung in Zukunft wirtschaftlich ist. Kisch erklärte dazu, dass der baubegleitende Beirat in dieser Hinsicht gut funktioniere. Schon mehrfach habe man da gesagt „nein, so nicht“ und Einsparungen in die Pläne einarbeiten können.

"Wir sind auf dem richtigen Weg", erklärte Matthias Helm. Der Zeitpunkt für das Projekt sei optimal. "Barrierefreiheit ist ein wesentlicher Aspekt, den viele Konkurrenten nicht bewältigen können", sagte er.

