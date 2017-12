Bad Windsheim: Diskussion um Demenzzentrum-Desaster

BAD WINDSHEIM - Das Landratsamt Bad Windsheim hat die Zustimmung zum Doppelhaushalt 2017/18 der Hospitalstiftung verweigert. Zudem wurde im Stadtrat diskutiert, wie es weitergehen soll, und auch Schuldzuweisungen blieben, wen wundert’s, nicht aus.

Aktuell ein Hoffnungsgrab: Das Loch auf dem Areal der Hospitalstiftung wird noch länger klaffen, ehe hier ein Neubau entsteht. © Foto: Stefan Blank



Das Formale wurde, weil zugleich das Unweigerliche, schnell erledigt: Der im Mai dieses Jahres gefasste Beschluss über Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2017/18 der Stiftung wurde aufgehoben, überarbeitete Versionen beschlossen. Die geplanten Investitionssummen wurden im Vermögensplan in die Jahre 2019 und 2020 verschoben, "um das Ziel weiter so darzustellen", wie Kämmerer Siegfried Heger erklärte. Sollte schon im kommenden Jahr alles klar sein, könnte man "einen Nachtragshaushalt beschließen, in dem der Finanzbedarf dargestellt werden kann", sagte Heger. Daran mochte Donnerstag noch kaum einer glauben und zunächst einmal werde man das neue Zahlenwerk zum Stiftungshaushalt kommende Woche dem Landratsamt vorlegen, um die Genehmigung des Etats 2017/18 zu bekommen.

Immerhin richtete das Ratsgremium den Blick schon nach vorn. So stand am Ende einer schwierigen Debatte und nach langem Feilen an der Formulierung folgender Beschluss: "Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend dem Vorschlag des Gutachters eine Machbarkeitsanalyse für ein Demenzzentrum auf Basis der bisherigen Zielvorstellungen mithilfe eines externen Projektbegleiters zu erstellen." Dahinter steht die Hoffnung, im Zusammenwirken aller Beteiligter die geplante Einrichtung gemäß dem Modell "Drei Welten – ein Zuhause" doch noch realisieren zu können. Nicht nur Bürgermeister Bernhard Kisch möchte an dem Konzept mit dem "internen Umlauf", welcher dem in einem bestimmten Stadium der Demenz-Erkrankung auftretenden Bewegungsdrang der Betroffenen gerecht wird und zugleich das Pflegepersonal entlastet, festhalten.

Ob dies gelingt, wird die weitere Entwicklung zeigen. Von der Erstellung eines "Gegengutachtens" – dieser Begriff machte in den vergangenen Tagen immer wieder die Runde – warnte Altbürgermeister Wolfgang Eckardt eindringlich. Das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, der Thomas Kapitza nun einmal sei, mit einem Gegengutachten zu belegen, ist für ihn schlichtweg "Wahnsinn". "Den Gutachter müssen Sie mir zeigen, der das macht, da laufen wir ein zweites Mal in die Sackgasse", warnte Eckardt.

Mehr Zeit für Gutachten

Weitgehende Übereinstimmung herrschte dahingehend, dass es Zeit brauche, das vorliegende Gutachten auf- und die eigene Planung zu überarbeiten – mit Unterstützung eines Externen und, soweit dies rechtlich überhaupt möglich ist, in Abstimmung mit Kapitza. Über die konzeptionellen Inhalte müsse letztlich die Stadt befinden, die Entscheidung über die Genehmigung bleibe beim Landratsamt, skizzierte Kisch die Ausgangslage.

Breiten Raum nahm die Auseinandersetzung mit der Frage ein, wie und warum es überhaupt so weit kommen musste, wie es kam. "Die Watschen, die wir am Samstag bekommen haben, die spür’ ich heute noch", erinnerte sich nicht nur WiR-Stadtrat Gerhard Koslowski mit Schaudern an die nicht öffentliche Sitzung mit Landrat Helmut Weiß und Gutachter Kapitza. "Wir haben den Hinweis bekommen, dass wir strategisch, konzeptionell und betriebswirtschaftlich schlecht aufgestellt sind", sagte Koslowski. In der Konsequenz müsse "ein Schnitt gemacht werden, auch bezüglich der Verantwortlichkeit".

SPD-Fraktionschef Matthias Oberth wollte ebenfalls nicht "zur Tagesordnung übergehen", zu groß sei allein der Imageschaden, welcher der Stadt entstanden sei, Zeit- und Geldverlust obendrauf. So etwas habe "noch keiner hier erlebt", sagte Oberth und stellte die Frage nach der "vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Landrat und Bürgermeister". Denn klar sei: "Diese Eskalation hätte man verhindern müssen." Ronald Reichenberg (SPD) sagte, er habe so etwas wie die "Watschen vom Landrat" noch nie erlebt. "Ich hab’ mich noch nie so geschämt, das ist so ein Niederschlag für uns. Ich fühl’ mich total beschissen."

