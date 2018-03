Bad Windsheim: Diskussion um Sanierungspläne

BAD WINDSHEIM - Viel trockener geht es nicht: "Sanierungskonzept Immobilien Südring" hieß es auf der Tagesordnung zur Sitzung des Werkausschusses. Doch letztlich lagen brennende Themen wie sozialer Wohnungsbau und eine neue Heimat für die Aischgründer Tafel auf dem Tisch - und manche Stadträte mussten einen Informationsrückstand eingestehen.

Im hier vorderen Bereich des Anwesens Südring 3a/b könnten neue Räumlichkeiten für Aischgründer Tafel entstehen. Rechts geht es über den Steg zum Fränkischen Freilandmuseum. Foto: Foto: Bastian Lauer



Architektin Birgit Dehner aus Bad Windsheim durfte ihre Pläne zur Sanierung der beiden Anwesen Südring 3a/b und 3c präsentieren. Zwei Häuser aus den 1950er-Jahren, direkt an der Aisch, am Weg, der über den Fluss zum Parkplatz des Freilandmuseums führt. Sie sind im Besitz der Stadtwerke. Darin sind Fahrzeuge, eine Trafostation und Werkswohnungen untergebracht. Die Gebäude sind sanierungsbedürftig und werden über kurz oder lang in der bestehenden Form von den Stadtwerken nicht mehr benötigt.

Da der Trafo im Anwesen 3c noch etwa fünf Jahre genutzt werden könne, wie Stadtwerke-Leiter Thomas Hartlehnert erklärte, richte sich der Fokus zunächst auf Südring 3a/b. Das Anwesen sei optisch – mit Rücksicht auf Touristen – nicht schön, zwei Wohnungen stünden leer und seien nicht mehr zu vermieten, das Dach sei beschädigt. "Wir haben verschiedene Punkte, wo man sagt, da müsste man schnell was tun", sagte Hartlehnert.

Mini- und Micro-Appartements

Architektin Dehner umriss eingangs der Präsentation ihren Auftrag: Es sei der Wunsch gewesen, "möglichst viele kleine Wohnungen zu errichten". Denn: Es sollen dort neue "Sozialwohnungen" entstehen. Damit war die erste Katze aus dem Sack.

Dehners Vorstellung für das Obergeschoss: Die große Wohnung nur leicht umbauen und aus den beiden anderen Wohnungen drei kleinere machen. Aus einem Teil der Garagen im Untergeschoss sollten vier weitere "Mini- und Micro-Appartements" mit etwa 20 Quadratmetern Wohnfläche gemacht werden. Die übrigen Garagen könnte man zu neuen Räumlichkeiten für die Aischgründer Tafel umbauen. Katze Nummer zwei.

Zunehmendes Gemurmel im Raum war nun nicht mehr zu überhören, aber man ließ der Architektin weiter Zeit für ihre Ausführungen, auch zu ihren Ideen für Anwesen 3c. Doch Matthias Oberth, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, lenkte die Diskussion alsbald auf sein Unbehagen: Hier kämen Themen auf, die dringend im Stadtrat zu besprechen sind.

Aus Oberths Sicht sei es "nicht ganz glücklich", das Anwesen für von der Architektin geschätzte 744 000 Euro zu sanieren und dann dort die Tafel recht günstig und nur für einen Tag in der Woche sowie "ein bestimmtes Klientel", an das man offenbar derzeit gut kleine Wohnungen vermieten könne, unterzubringen. Es habe im Vorfeld geheißen, es würden Pläne für einen Umbau der Anwesen vorgestellt, nicht zu deren Nutzung. Sozialwohnungen und die Tafel – "Wir hören das heute zum ersten Mal." Auf Nachfrage ergänzt Oberth: "Ich finde es seltsam, dass man mit so einem Vorschlag ums Eck kommt, ohne dass man es im Stadtrat diskutiert." Zustimmung bekam Oberth in der Sitzung "vor diesen Hintergründen" von Wolfgang Eckardt (FWG).

Von den Plänen gewusst haben in jedem Fall die führenden Ehrenamtlichen der Tafel, wie Marianne Bork und Bürgermeister Bernhard Kisch bestätigen. Bork, stellvertretende Tafel-Vorsitzende, habe ihre Vorstellungen gegenüber der Stadt geäußert, diese wurden in die nun präsentierten Sanierungspläne eingearbeitet. Bisher ist die Tafel in einem Raum in der Berufsschule, deren Träger das Landratsamt ist, untergebracht. Bis Ende Juni dürfe die Tafel noch dort bleiben, sei der letzte Stand von Bork. Sie gehe aber davon aus, dass es eine Verlängerung gibt, da der geplante Umbau der Berufsschule stockt. Kisch sagt zu dem Thema: "Wir sehen uns verpflichtet, nach Objekten zu suchen." Der Südring sei nun ein Angebot, "der Standort würde sich anbieten".

Zum Thema Sozialwohnungen: Das von Oberth in der Sitzung angesprochene "Klientel" umreißt Stadtkämmerer Siegfried Heger auf Nachfrage mit "Hartz-IV-Empfänger und Obdachlose". Bürgermeister Kisch sagte dazu in der Sitzung: "Klar, die will niemand haben, aber die sind halt da." Die Stadt müsse sich der Aufgabe stellen. Man bekomme laufend Anfragen, könne den Raum aber kaum bieten. Das Alumneum sei beispielsweise ständig komplett belegt, sagt Heger. Zudem gebe es kaum kleine Wohnungen in der Stadt. "Da musst du was tun." Die kleinen Appartements, die auch im Anwesen 3c vorgesehen sind, seien zudem nicht nur als Sozialwohnungen gedacht, sondern, zumindest übergangsweise, auch an auswärtige Schüler oder Auszubildende vermietbar, betont Bürgermeister Kisch.

Insgesamt, so gesteht Kisch auf Nachfrage, sei die Präsentation "tatsächlich ein bisschen unglücklich" gelaufen. Die Architektin hätte vielleicht gewisse Informationen zur angedachten Nutzung weglassen sollen, sagte er bereits in der Sitzung: "Städtische Interessen sollten gewahrt bleiben." Auch zum Thema Kosten: Denn da ging man ursprünglich davon aus, dass beim Übergang des Gebäudes in den Besitz der Stadt steuerliche Abschreibungen möglich seien. Das war auch Basis der Kalkulation für die Mietpreise von Kämmerer Heger. Die Abschreibung ist aber, weil die Gebäude als Wohnraum genutzt werden sollen, nicht möglich. "Genau deshalb ist so ein Vorgang nicht öffentlich zu behandeln", sagt Kisch. Wie die Zukunft der Gebäude aussehen kann, soll nun tatsächlich in einem anderen Ausschuss oder im Stadtrat besprochen werden.

