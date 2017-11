Bad Windsheim: Faustschläge am frühen Morgen

Der Auslöser für die Schläge ist nicht bekannt - vor 1 Stunde

BAD WINDSHEIM - In den frühen Morgenstunden ist es in der Bad Windsheimer Innenstadt zur einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Beide waren stark alkoholisiert.

Am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr waren Polizeibeamte in der Bad Windsheimer Innenstadt im Einsatz. In einem Lokal war es zuvor zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Nach ersten Ermittlungen hatte ein 28-Jähriger einen 20 Jahre alten Mann mit der Faust attackiert. Dabei ging die Brille des Jüngeren zu Bruch. Die beiden waren mit 2,5 und 1,7 Promille im Blut erheblich alkoholisiert. Was den handfesten Streit ausgelöst hat, ist nicht bekannt.

