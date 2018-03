Bad Windsheim: Filialleiter muss Frauen-Streit beenden

Bei der Auseinandersetzung der drei Damen kam es sogar zu Handgreiflichkeiten - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Ein Streit zwischen drei Frauen eskalierte am Donnerstagabend in einem Bad Windsheimer Supermarkt völlig. Es wurde so heftig, dass sogar der Filialleiter höchstpersönlich eingreifen musste.

Die 29- und 37-jährigen Kundinnen gerieten zunächst in einen mündlichen Disput, der jedoch schnell in Handgreiflichkeiten ausartete. Die Frauen sollen sich unter anderem an den Haaren gezogen haben, außerdem schlugen sie nach einander, bedrohten und beleidigten sich. Erst das beherzte Eingreifen des Filialleiters konnte die tätliche Auseinandersetzung beenden. Die drei Frauen gingen danach zunächst ihres Weges.

Die Polizei fand die Streithähne trotzdem - oder vielmehr fanden diese die Polizei: Denn nach dem Vorfall kam zunächst eine 29-jährige Beteiligte in die Inspektion, um gegen die beiden anderen Frauen Anzeige zu erstatten. Sie sei in diesem Fall die Geschädigte gewesen und von den anderen Frauen angegriffen worden. Keine Stunde später jedoch meldeten sich auch diese zwei Damen, 29 und 37 Jahre alt, bei der Polizei. Sie erstatteten Gegenanzeige wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung.

Alle drei beteiligten Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.