Bad Windsheim: Frau von mehreren Männer angegriffen

Attacke in der Innenstadt: Polizei sucht nach Zeugen des nächtlichen Vorfalls - vor 28 Minuten

BAD WINDSHEIM - In der Nacht zum Samstag traf eine Frau in der Bad Windsheimer Innenstadt auf eine Gruppe von fünf Männern. Zwei sollen dabei auf sie losgegangen sein, sie festgehalten, bedroht und begrapscht haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Laut Angaben der Polizei war die Frau am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Innenstadt von Bad Windsheim unterwegs. Laut ihrer Aussage traf sie dort auf eine Gruppe von fünf Männern. Zwei sollen sie daraufhin angegriffen haben - sie sei festgehalten, bedroht und unsittlich berührt worden. Erst als die Frau sich gewehrt habe, hätten die Männer von ihr abgelassen, so die Polizei. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Erst einige Stunden nach dem Vorfall meldete sie diesen der Polizei. Eine Beschreibung der Täter liegt momentan nicht vor.

Zeugen des Angriffs werden gebeten sich unter der Telefonnummer 091121123333 bei der Polizei Mittelfranken zu melden.

