Bad Windsheim: Freibad donnerstags wieder früher geöffnet

Ein paar Bahnen zum Start in den Tag - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - Noch vor der Arbeit ein paar Runden im Freibad drehen. Seit drei Jahren ist das in der Kurstadt möglich, zunächst abhängig vom Wetter, seit dem vergangenen Jahr an jedem Donnerstag ab 7 Uhr. Wie es sich anfühlt, hat Redakteurin Claudia Lehner für die WZ getestet.

Ein Blick auf die Wetterapp auf dem Smartphone lässt die Motivation sinken. 18 Grad hören sich nicht danach an, aus den Klamotten zu schlüpfen und auch noch ins Wasser zu steigen. Die Pelikane, die die bunte Fassade des Dr.-Hans-Schmotzer-Bades zieren, wirken beneidenswert. Ein wärmendes Federkleid müsste man haben.

Die Chance zum Kneifen ohne Gesichtsverlust scheint sich schon an der Kasse zu bieten. Der Rollo ist unten. Allerdings weist ein Schild darauf hin, doch bitte zu klingeln, und wenige Sekunden später öffnet Nicole Grünig, Meisterin für Bäderbetriebe, auch schon die Drehtüre. Neben dem "Bitte Klingeln" hängt noch ein weiteres Schild: 24,5 Grad ist das Wasser warm. Dafür sorgt ein mobiles Blockheizkraftwerk. Also eigentlich Vertrauen erweckend mollig, wärmer jedenfalls, als es die Luft sein soll. Das macht Mut.

Bahnen ziehen ohne Gedränge

Tatsächlich erweisen sich alle Bedenken als völlig unbegründet. Auch im Badeanzug ist kein Frösteln angesagt und das Wasser erscheint kühl, aber auf angenehme Weise erfrischend. Vom Beckenrand abstoßen und losschwimmen, ganz entspannt seine Bahnen ziehen. Das geht wunderbar. Gedränge gibt es nicht.

Das empfinden auch andere Badegäste als sehr angenehm, wie Ursula Vietze aus Wiebelsheim, die sich gerade für das Wasser bereit macht. "Danach geht man ganz entspannt auf die Arbeit", sagt sie. Wenn man so ein schönes Bad habe, dann müsse man es doch auch nutzen, meint sie.

Die ersten Badegäste ziehen bereits ihre Bahnen im großen Becken und es kommen noch neue dazu. Die halten sich wie Ursula Vietze nicht lange mit dem Gang in die Kabine auf. Den Badeanzug haben sie schon an und legen nur schnell die Kleider auf einer der Bänke am Beckenrand ab. Wegkommen kann ja wohl nix. Getümmel gibt es keines und wie es scheint, kennt man sich.

Entspannter Start in den Tag

Vor zwei Wochen hat heuer das Frühschwimmen gestartet. Der Zuspruch sei etwa so wie im vergangenen Jahr, schätzt Nicole Grünig die noch junge Saison ein. Beim ersten Termin waren es lediglich neun Schwimmer, aber da sei auch das Wetter nicht ideal gewesen. Diesmal sind es, Stand 8 Uhr, bereits zwölf. Viele sind Stammgäste, nicht nur beim Frühschwimmen. In der Regel besitzen sie eine Dauerkarte. Nachdem seit dieser Saison eine Kooperation mit den Bädern in Dinkelsbühl, Nördlingen und Neustadt besteht, können auch Besitzer einer dortigen Dauerkarte das hiesige Freibad ohne zusätzliche Kosten besuchen. Einige Neustädter hätte sie schon beim Frühschwimmen gesehen, sagt Grünig.

Bahnenziehen, das scheint das gewünschte Programm für das Dutzend Frühaufsteher zu sein, doch laut der Meisterin für Bäderbetriebe sei es kein Problem, auch die Massageduschen oder die Rutsche anzustellen, wenn die jemand nutzen möchte. Die Düsen empfiehlt Erich Vietze, wie seine Frau Ursula ein Fan des Freibades, wärmstens. Das sei wie Wellness und gut für verspannte Schultern.

Mit der Familie ist Michael Schmidt auch nachmittags oder abends öfter im Freibad, aber das Frühschwimmen, das ist dann was für ihn allein, noch vor der Arbeit. Aber auch, wenn er Urlaub hat: Ein paar Bahnen ziehen muss sein. "Es macht einfach Spaß", bringt es Katja Scholz auf den Punkt, die gerade das Becken wieder verlässt, und gesund sei es außerdem.

Noch immer kommen neue Badegäste. Die ersten verabschieden sich aber auch schon wieder. Eine gute halbe Stunde, das reicht manchen schon. Die meisten gehen wohl zur Arbeit – ganz entspannt.

Claudia Lehner