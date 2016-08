Bad Windsheim: Gelungene Premiere des Kirchweihlaufs

BAD WINDSHEIM - Der erste Bad Windsheimer Kirchweihlauf feierte am Samstagnachmittag eine gelungene Premiere. Bei strahlendem Sonnenschein gingen alles in allem über 100 Läuferinnen und Läufer bei verschiedenen Wettwerben auf die Strecke durch die historische Altstadt. Beim Hauptlauf machte Sebastian Meister seinem Namen dabei alle Ehre und holte sich in 18 Minuten und 45 Sekunden den Sieg.

Der Start des Hauptfeldes zum ersten Bad Windsheimer Kirchweihlauf mit allen Favoriten in der ersten Reihe. © Waltraud Rohr



Die Stimmung am Marktplatz war sehr gut - das Wetter eher zu gut, so könnte das Fazit nach dem Laufevent am Wochenende lauten.

Die bunte Läuferschar hat in jedem Fall für eine Belebung der Innenstadt gesorgt und zahlreiche Anwohner feuerten die Teilnehmer lautstark an oder sorgen mittels Rasensprenger für eine Abkühlung auf der Strecke. Und die 1275 Meter – in Anlehnung an das in diesem Jahr gefeierte Stadtjubiläum - die beim Hauptlauf vier Mal bewältigt werden mussten, hatten es durchaus in sich.

Nach dem Start ging es vom Marktplatz steil bergab, um kurz darauf den Schwenk in die Pfarrgasse zu machen. Die Krämergasse hinauf, die Kegetstraße hinunter, ein bisschen ebene Strecke durch die Kumpfgasse, ehe es die Jaeckelgasse schon wieder bergan und die Husarengasse bergab ging. Zu guter Letzt dann noch der Anstieg über die Hagelsteingasse, um wieder den Marktplatz zu erklimmen. Schweißtreibend allemal, nicht nur wenn die Temperaturen um die 30 Grad im Schatten liegt.

45 Läuferinnen und Läufer erreichten beim Hauptlauf über 5,1 Kilometer das Ziel. Bürgermeister Bernhard Kisch, der jedem Teilnehmer, der schneller als er selbst das Ziel erreicht, eine exklusive Rathausführung in Aussicht stellte, musste nur zwei Männer an sich vorbeiziehen lassen. Der vereinslose 36-jährige Sebastian Meister setzte sich am Ende mit acht Sekunden Vorsprung gegen den 21-jährigen Dominik Friedrich vom TSV Ansbach durch. Bad Windsheims Oberhaupt machte mit einer Zeit von 19 Minuten und 11 Sekunden seinem Ruf als schnellster Bürgermeister der Region alle Ehre und belegte damit den dritten Platz.

Bei den Frauen holte sich Hanna Fillip den ersten Platz (26:27) vor Renate Schuh (26:55) und Rosemarie Heinl (27:04). Als attraktives Angebot des Kirchweihlaufs könnte sich der Staffellauf etablieren. Immerhin 17 Staffeln mit je vier Startern gingen ins Rennen hatte sichtlich ihren Spaß am gemeinsamen Lauferlebnis.

Das Männerteam der Sparkasse war dabei nicht zu schlagen und siegte mit fast einer Minute Vorsprung vor "Bogi and frieds". "DSK-DummSuffKülsheim" belegte des dritten Rang, war aber als gemischtes Team mit zwei Frauen und zwei Männern am Start, was die Leistung gegenüber den reinen Männerteams besonders erwähnenswert macht.

Auch wenn der Schülerlauf mit gerade einmal sechs Teilnehmern (Erik Zenns siegte vor Annika Schirmer und Hanna Kachelrieß) noch etwas mager ausfiel, so kann nach der Premiere des Kirchweihlaufs insgesamt ein positives Resümee gezogen werden. Die Veranstaltung besitzt Potenzial, soviel wurde am Samstag überdeutlich und dass die Bad Windsheimer Altstadt ein schwieriges, aber durchaus bewältigbares Pflaster ist, hat sich ja schon mehrfach in ganz anderer Hinsicht erwiesen.

Matthias Oberth