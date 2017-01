Bad Windsheim: Knapp 400 Gäste beim Neujahrsempfang

Bürgermeister Kisch blickt optimistisch in die Zukunft - Ehrenbriefe verliehen

BAD WINDSHEIM - Beim Neujahrs­empfang der Stadt im Kur- und Kon­gress- Center kam für die knapp 400 Gäste nach der Rede von Bürgermeis­ter Bernhard Kisch auch der gesell­schaftliche Teil nicht zu kurz.

Rathauschef Bernhard Kisch sprach vor den Vertretern von Vereinen, aus der Wirtschaft, der Po­litik und weiteren Bürgern. Foto: Stefan Blank



"Diese Stadt, diese Stadtgesell­schaft hat einmal mehr gezeigt, was in ihr steckt und was möglich ist, wenn Ideen entwickelt und von vie­len getragen werden", bilanzierte Rat­hauschef Bernhard Kisch vor den zahlreich erschienenen Vertretern von Vereinen, aus der Wirtschaft, der Po­litik und weiteren interessierten Bür­gern. Kisch blickte zurück auf Akti­vitäten zum Jubiläum der erstmali­gen urkundlichen Erwähnung Winds­heims vor 1275 Jahren: erstmals so ti­tulierte Längste Kirchweih im Kreis mit 1275-Meter-Lauf, Kanapee-Street, Gewerbetag, Aischgründer Bierfest und 1000. Sud im Freilandmuseum, LED-Lichter-Event sowie Jubiläums­Münzen, -Becher und -Stadtring. Neben dem zehnten Geburtstag der Franken-Therme inklusive Aktionen und dem Erfolg in Sachen Ortsum­fahrung Lenkersheim thematisierte Bernhrd Kisch auch die Bestätigung, dass der Bad Windsheimer Kurpark der größte denkmalgeschützte seiner Art in Bayern ist.

Herausgestellt wurden zudem die Aufnahme der Osing-Verlosung in die Bundesweite Liste der immateriellen Kulturgüter und die Besonderheit des Stadtwal­des. "Immer wieder kommen Forst­fachleute nach Bad Windsheim, um diese besonderen Waldgesellschaften zu erkunden und wissenschaftlich zu erforschen", sagte Kisch in Bezug auf Tierarten, die es europaweit nur noch im Stadtwald der Kurstadt gebe.

Schüleraustausch angeregt

In seine mit an die Wand projizier­ten Bildern untermalten Rede baute der Bürgermeister kurzweil die Be­grüßung einiger Gäste ein, darunter Nachtwächter Heinrich Stiegler und der Erkelenzer Altbürgermeister Er­win Mathissen. Diesen beiden über­reichte Kisch mit seinen beiden Stellvertretern, Rainer Volkert und Ale­xandra Horst, für ihre besonderen Verdienste den Ehrenbrief der Stadt. Den Erkenbrechtshöfer Stiegler würdigte Kisch im Namen des Stadtrates für sein beachtenswertes Engagement im Dorf, für die Krieger- und Solda­tenkameradschaft, beim Jägerverein, für das Verfassen des Prologs zur Stadtgeschichte, sein Wirken als Nachtwächter bei speziellen Stadt­führungen und als Schalk mit Spiegel beim Wagnertanz. Als einen, "der die Freundschaft zu unserer Stadt seit vielen Jahren hin­weg aufrecht hält", beschrieb der Bürgermeister Erwin Mathissen.

Dieser hatte sich auch nach seiner Amtszeit als Erkelenzer Rathauschef stark für die Städte-Partnerschaft eingesetzt. Mathissen regte bei seiner kurzen An­sprache Schüleraustausche zwischen den befreundeten Städten an. Viele Menschen würden dort aufgrund von Braunkohle-Tagebau umgesiedelt wer­den. Diese besondere Situation in Nordrhein-Westfalen sei auch für Schüler aus Bad Windsheim sehr interessant. Bereits an dem Nachmit­tag wurden, wie Rainer Volkert im Gespräch mit der WZ verriet, erste Kontakte für ein gemeinsames Schwimm-Turnier geknüpft.

Weitere Zuschussanträge

Der Spielmanns- und Fanfarenzug spielte traditionsgemäß und als Überraschung zwischendurch wurde die Rohfassung des neuen Image-Films der Stadt gezeigt. Nachdem der Chor Elysium unter Leitung von Ines und Werner Thoma nach einem Queen-Medley sowie Stücken von Adele noch das Lied "Cause I am happy" sang, durften die Gäste noch die von der Confiserie Jäger aus Bad Windsheim neu kreierten Pralinen mit heimischer Sole als Zutat kosten. Dass Bernhard Kisch noch viel vor hat, deutete er an, als er unter anderem über den Bau des Demenz-Zentrums sprach und an Dr. Thomas Bauer ge­richtet sagte: "Lieber Regierungsprä­sident, ich versichere Ihnen, die Stadt Bad Windsheim wird die Regierung weiter mit Zuschussanträgen beschäftigen." Nicht nur bei diesem Thema gelte aber, wie Kisch lächelnd sagte: "Ein Bürgermeister kann sicherlich nicht alles richten. Er ist nur im Zweifel an allem Schuld."

Stefan Blank