Bad Windsheim: Masken-Mann will Kinder in Auto zerren

"Schwarze Maske mit Sehschlitzen": Täter wollte an Bushaltestelle zupacken - vor 32 Minuten

BAD WINDSHEIM - Am Mittwochmorgen ist es an der Bushaltestelle in Rüdisbronn zu einem heiklen Vorfall gekommen. Ein möglicherweise maskierter Mann griff nach zwei Kindern, die mit acht weiteren auf den Bus warteten.

Was hat sich an der Bushaltestelle zugetragen? (Symbolbild) © colourbox.de



Die Bad Windsheimer Polizei betreibe die Ermittlungen mit Hochdruck, erklärte Inspektionsleiter Dieter Engelhardt auf WZ-Nachfrage. Gegen 7.20 Uhr, so heißt es im Bericht der Polizei, stoppten zwei Autos an der Bushaltestelle. Aus einem grauen Fahrzeug stieg ein Mann aus und versuchte dort, ein Mädchen zu greifen. Dieses konnte aber davonrennen.

Daraufhin griff der Unbekannte nach dem Bruder des Mädchens, doch auch dieser konnte flüchten. Anschließend stieg der Mann wieder in eines der Autos, die dann beide davonfuhren. Alle zehn Kinder, die den Vorfall miterlebt haben, blieben unversehrt und wurden mit dem Bus in die Schule gebracht.

Dort angekommen, berichteten sie der Schulleitung von den Ereignissen und die Polizei wurde eingeschaltet. Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Beamte der Bad Windsheimer Inspektion führten in der Schule Befragungen aller Kinder im Beisein der Schulleitung durch, erläutert Engelhardt. Sämtliche Erkenntnisse der Polizei basieren auf den Aussagen der Schüler, was die Sache grundsätzlich nicht einfacher mache, sagt Engelhardt. So seien „die Angaben nicht eindeutig“, ob der Mann tatsächlich maskiert gewesen ist.

Von einer "schwarzen Maske mit Sehschlitzen" hätten Kinder berichtet, aber eben nicht alle. Auch zur genauen Personenzahl in den beiden Autos seien die Angaben unterschiedlich. Grundsätzlich bestehen aber "keine Zweifel an den Angaben der Kinder". Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehe ein konkreter Verdacht zu den Hintergründen der Vorfälle, erklärt Dieter Engelhardt. Demnach sei auch keines der anderen acht Kinder am Mittwochmorgen in Gefahr gewesen.

Bastian Lauer