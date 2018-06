Bad Windsheim: Musik für die Ärmsten bei "Jazz für Nepal"

BAD WINDSHEIM - "JAZZ für Nepal" lautet das Motto eines Benefizkonzertes, das der Rotary Club Rothenburg ob der Tauber "für die Bildung der ärmsten Kinder der Welt" veranstaltet. Er lädt dazu am Samstag, 7. Juli, zum 18 Uhr in den "Alten Bauhof" in Bad Windsheim ein.

Mit "Jazz für Nepal" will der Rotary Club RC Rothenburg o. d. Tauber Kinder in einem der 20 ärmsten Ländern der Welt mit einer guten Schulbildung fördern. © privat



Der Erlös kommt einem Schulprojekt in Katmandu, Nepal zu Gute. Es spielt die bekannte und beliebte "Big Band The JazzConnection". Alle Bandmitglieder verzichten auf ihre Gage und unterstützen so tatkräftig und schwungvoll mit Jazz, Swing, Rock und Funk dieses so wichtige Schulprojekt. Mit fulminantem Sound in "großer Besetzung" unterhält die Bigband an diesem Abend mit weltberühmten Klassikern, neuen Kompositionen und eigenen Arrangements berühmter Musiker und bekannter Bands.

Stimmgewaltige und ausdrucksstarke Unterstützung

Der Sound wird stimmgewaltig von der Sängerin Madeleine Windsheimer gefühlvoll und ausdrucksstark bereichert und gibt den groovigen Rocksongs und sanften Balladen einen höchst lebendigen Charakter. Die Bigband gehört zu den großen Ensembles der Musikschule im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und richtet sich an musikbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hier lassen freudig Profimusiker, Musiklehrer, Jazzliebhaber, Quereinsteiger aus der Blasmusik, ambitionierte Laienmusiker und fortgeschrittene Musikschüler ihrer unbändigen Lust am Musizieren freien Lauf.

Die Idee für dieses Benefizkonzert stammt von der Tochter des Bandmitglieds Sigrun Rost. Nach ihrem Praktikum an der "David Rajan Memorial International School" regte Rebecca den Rotary Club Rothenburg o. d. Tauber an, zu helfen. "Mit dem Verzicht auf die Gage kommt die Spende aus dem Erlös der Eintrittsgelder gänzlich den Kindern, Lehrern und Betreuern der Schule ohne Umwege vor Ort in Katmandu zu Gute", so Clubsprecherin Chrissy Klinke-Götz.

Erlös kommt nepalesischer Schule zugute

Mit dem Benefizkonzert wird die 2015 mit dem Ziel gegründete Schule unterstützt, "nepalesischen Kindern schulische Bildung und Betreuung zu ermöglichen". Dank des Engagements des australischen Rotariers und ehemaligen Grundschuldirektors David John Rusk und mit Hilfe des örtlichen Rotary Clubs Dillibazar in Katmandu konnte diese bis heute unterstützt werden. Es werden 120 Schülerinnen und Schüler aus armen Familien im Alter zwischen zwei und 16 Jahren betreut. Doch es fehlt bis heute an Geld für neue Klassenzimmer und eine Kantine.

Chrissy Klinke-Götz: "Nepal gehört zu den weltweit 20 ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern. Als Opfer leiden besonders Kinder unter dieser Armut. Um aus dieser Misere irgendwie heraus kommen zu können, ist eine gute Schulbildung dringend nötig. Doch das Erziehungssystem des Landes krankt: Es fehlt an qualifiziertem Personal, geeigneten Gebäuden und Unterrichtsmaterial. Deshalb zielt der 1966 gegründete Rotary Club RC Rothenburg o. d. Tauber mit seinen 70 Clubmitglieder darauf ab, mit 'JAZZ für Nepal' junge Menschen in Katmandu tatkräftig und "schwungvoll" zu unterstützen, um ihnen eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Viele Besucher des Benezifkonzertes können daran mitwirken".

