Bad Windsheim: Nach Unfall einfach davongefahren

Beim Ausparken anderen Pkw touchiert - 77-Jährige kümmert sich nicht um den Schaden - 09.02.2019 18:57 Uhr

BAD WINDSHEIM - Den Schaden angesehen und dann doch weggefahren: Dieses Verhalten hat für eine 77- Jährige ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zur Folge.

Am Freitag gegen 14.30 Uhr hatte die Seniorin auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Jahnstraße beim Rangieren ein geparktes Auto angefahren. Mit ihrer rechten Fahrzeugfront beschädigte sie die linke Seite des rechts neben ihrem Fahrzeug stehenden Autos. Nach dem Zusammenstoß parkte sie aus und stellte ihr Fahrzeug in der Nähe ab, stieg aus und sah sich, nach Angaben eines Unfallzeugen, sowohl ihren eigenen Schaden, als auch den am fremden Auto an. Unvermittelt entfernte sich die 77-Jährige vom Unfallort, ohne Angaben zu ihren Personalien und ihrem Fahrzeug zu machen.

Als die Besitzerin des Autos den Parkplatz verlassen wollte, machte der Zeuge sie auf den Schaden aufmerksam. Dieser war ihr bis dahin nicht aufgefallen. Die Unfallverursacherin konnte dank des Zeugen identifiziert werden.

ia