Bad Windsheim: Nächtliche Prügelattacke an der Haustür

Eine ganze Gruppe stand nachts vor der Tür - vor 57 Minuten

BAD WINDSHEIM - In Bad Windsheim griffen zwei Frauen einen 71-Jährigen in der Nacht zu Samstag an. Der Sohn und die Tochter des Mannes wurden ebenfalls attackiert.

Eine Gruppe von zwei Frauen und vier Männern klopften in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.45 Uhr an die Haustüre eines 71-Jährigen. Dieser öffnete die Tür und wurde daraufhin von den Frauen mit Faustschlägen attackiert. Bei dem Geschlagenen standen seine 28 Jahre alte Tochter und der 25-jährige Sohn, welche von den Frauen ebenfalls Faustschläge abbekamen. Schließlich flüchtete die Gruppe. Bisher ist von den Angreifern bekannt, dass sie mit einem amerikanischen, beziehungsweise englischen Akzent sprachen.

