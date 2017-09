Bad Windsheim protestiert gegen die Ausländerbehörde

Jungen Flüchtlingen wurde eine Zukunft mit Ausbildung und Arbeit verwehrt - 01.09.2017 20:19 Uhr

BAD WINDSHEIM - Die Ausländerbehörde untersagte Mohammad Mokhtar Nasseri seine Ausbildungsstelle als Hotelier am 1. September anzutreten. Die Gründe scheinen bizarr. Doch so wie Mohammad geht es vielen Flüchtlingen in Bad Windsheim. Deshalb startete nun ein Protest, bei dem einige schwere Vorwürfe gegen die Ausländerbehörde erheben.

Die Flüchtlinge brachten mit den Unterstützerkreisen auf Protestplakaten ihre Anliegen zum Ausdruck. © Harald Munzinger



Der Abschied von Mohammad Mokhtar Nasseri aus seinem Kollegenkreis im Bad Windsheimer "Hotel am Kurpark" wurde zu einer Solidaritätsbekundung für ihn, wie auch andere Flüchtlinge, die am 1. September ihre Ausbildungsstelle nicht antreten durften, da ihnen das von der Ausländerbehörde bei der Regierung von Mittefranken versagt wurde.

Nicht nur der Hotelier Oliver Späth und seine rund 40 Mitarbeiter reagierten auf die Entscheidung der Behörde fassungslos, zwei jungen Männern aus Afghanistan die Chance zu nehmen, sich als Hotelfachleute ausbilden zu lassen. Umso mehr, als sich Mohammad Mokhtar Nasseri seit Dezember letzten Jahres in einem Qualifizierungsjahr bestens in seine Aufgabenbereiche eingearbeitet und in das Mitarbeiterteam integriert habe. "Wir sind MO" solidarisierte sich dieses mit der Aufschrift auf T-Shirts, die das Bild des Abschiedsabends in einem eigens aufgebauten Zelt am Kurpark prägen sollten.

In dem kamen aber nicht nur die Bediensteten und die Geschäftsführung des Hotels zusammen, das Nasseri und dessen ebenfalls von der Ausbildung mit bereits ausgefertigten Vertrag ausgeschlossenen Landsmann dringend bräuchte, nicht weiß, wie man nun schnell Ersatz finden soll. Oliver Späth stellt Nasseri, einem engagierten und motivierten "Musterbeispiel" eines Mitarbeiters das denkbar beste Zeugnis aus und kann es beim besten Willen nicht verstehen, dass mutmaßliche viereinhalb Fehltage an der Berufsschule, die sein Verhalten als "in Ordnung" bezeichnete, ausschlaggebend dafür sein sollten, ihm Ausbildung und Arbeit zu verwehren.

Feuerwerk als Leuchtsignal an die Politik

Mit der er seinen Lebensunterhalt verdienen und dem Staat nicht zur Last fallen würde, nun aber zur Untätigkeit verurteilt wurde, wie es auch aus Unterstützerkreisen, die zur Abschiedsfeier mit festlichem Mahl und Feuerwerk als ein Leuchtsignal an die Politik kamen, mit anderen Beispielen massiv beklagt wurde. Wie etwa mit dem eines 37-jährigen Ukrainers, der als ausgebildeter Heizungsbauer und Installateur im letzten Jahr einen Arbeitsplatz gehabt hätte, mit dem entsprechenden Antrag aber bei der Ausländerbehörde in Ansbach gescheitert war, seitdem auf das Urteil der Klage beim Verwaltungsgericht wartet und heuer auch mit einem neuerlichen Versuch scheiterte, seinen Leben mit Arbeit einen Sinn zu geben.

Der Ausländerbehörde wird vorgeworfen, gegen Menschenrechte zu verstoßen. © Harald Munzinger



Zur prekären Lage der Flüchtlinge kommt jene der Betriebe, wie es nicht nur Späth beklagte. In allen Branchen herrsche Mitarbeitermangel und eine Behörde treffe ihre "Billigungsentscheidung" nicht etwa im Interesse beider Seiten, sondern nach nicht nachvollziehbaren Kriterien, wurde dies massiv kritisiert. So schaffe man es ganz sicher nicht, kam es frustriert zu Ausdruck, dass dies "am Staat zweifeln" lasse. Von himmelschreiender Ungerechtigkeit und Kurzsichtigkeit war in angeregten Gesprächen die Rede.

Resolution unterzeichnet

Im Fall von Mohammad Mokhtar Nasseri setzt man die Hoffnung in eine Resolution, die von den vielen Gästen unterzeichnet wurde. Mit ihr wird die Ausländerbehörde aufgefordert, die Ausbildung des Afghanen im Bad Windsheimer "Hotel am Kurpark" zuzulassen, übertragen auch auf dessen Kollegen, der eine kurzfristige Absage aus Ansbach erhalten hatte. "Stoppen Sie den Irrsinn" wird an die Behörde appelliert, "einen ausbildungswilligen und –fähigen jungen Mann zum Nichtstun verdammen". Manchmal müsse man Fehler eingestehen und diese korrigieren, wozu es diesem Fall nicht zu spät sei.

Die stetig wachsende Protestgemeinde hofft auf "ein Umdenken, wenn der Druck groß genug ist". In Bad Windsheim sollte gezeigt werden, dass es "der Fensterreden genug und Zeit ist, Zeichen zu setzen". Für Klagen gegen die Behördenbescheide – neun sind nach Angaben von Rainer Krug, Geschäftsführer der "Caroga Flüchtlingshilfe", aktuell anhängig, weitere zu erwarten – wurden Spenden gesammelt. Aus dem Kreis der Protestierenden wurde der Vorwurf der Verschleppung der Anträge bis in den Spätherbst erhoben, womit es "dann für den Ausbildungsstart zu spät" sei. In Nürnberg, so ein Insider, würden sie "überhaupt nicht bearbeitet, was noch perfider" ist".

Der SPD-Landtagsabgeordnete Carsten Träger begrüßte die Initiative, auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen und ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal zu setzen. Vielleicht verbinde sich damit gerade in Wahlkampfzeiten ein Funke Hoffnung.

Demo in der Kreisstadt

Auf den setzt auch eine "Initiative der Ehrenamtlichen in der Asylarbeit im Landkreis", die am Donnerstag, 7. September bei einem Umzug vom Landratsamt (Start 15.30 Uhr) zum Marktplatz den Forderungen Nachdruck verleihen will: "Helft den Betrieben, genehmigt Arbeit und Ausbildung für alle Geflüchteten und schont damit die Sozialkassen!"

Harald J. Munzinger