Bad Windsheim: Raub und Körperverletzung in Innenstadt

Wegen der Schwere des Delikts hat Kriminalpolizei Fall übernommen - vor 2 Stunden

BAD WINDSHEIM - In einer Bad Windsheimer Bar ist es am Samstag zwischen einem 27-Jährigen und weiteren Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die restliche Nacht musste der Geschädigte im Krankenhaus verbringen.

In der Nacht zum Samstag geriet um etwa 1 Uhr ein 27-Jähriger mit mehreren Männern in einer Bar in Bad Windsheim aneinander. Später verließen die Streitenden die Bar. In der Seybothengasse sollen die Männer schließlich auf den 27-Jährigen eingeprügelt haben.

Laut Polizei Bad Windsheim wurde dem Mann im Anschluss gewaltsam die Jacke mitsamt Geldbeutel entwendet. Der Verletzte musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der Schwere des Delikts übernimmt nun die Kriminalpolizei den Fall.

